avsandul написав:Додатково НБУ треба відпустити курс. Тому що це не тільки вимога МВФ, це також передумова для зняття заборони на виведення інвестицій нерезами. Якщо НБУ зможе опустити та утримати нал нижче курса безнала, заборона буде знята, а фіксований курс скасований.
Не первый раз встречаю такую мысль, что если дать нерезидентам выйти - они побегут. Как мы плохо сделали для нашей инвестривлекательности, тем что дадим вывести лишь проценты, а не тело. У Вас есть знакомые нерезиденты, которые говорят - мы хотим выйти ? Вопрос не только к автору поста. И каков их процент от общего числа ?
Многие путают военно-финансовую помощь Украине и инвестиционную привлекательность. Поверьте: дай нерезидентам купить и выйти мгновенно - и завтра их бы уже не было. Тем более, что они видели доллар по 43-45 (за наличным рынком следят пристально, т.к. они понимают, чем рыночный курс отличается от "замороженного"). И сейчас искусственное проседание не обманет никого (кроме некоторых наших форумчан).
avsandul написав:Те, що робить Приват з готівковим дол, схоже на інтервенцію НБУ на готівковому ринку. НБУ продає готівковий дол Привату, а Приват – всім, хто забажає.
Саме так.
Тогда, предполагаю, стратегия минфина и НБУ состоит в том, чтобы перевести людей из короткого доллара (конверт-депо) в длинную гривню - депозиты и ОВГЗ. А для этого нужен стабильный курс близкий к официальному к чему мы, в общем-то и стремимся))
Скажем так, это не стратегия, а хотелки. Никто в здравом уме не станет выходить из доллара (тем более, из дешевого доллара) в гривну и морозить ее на длительный срок. Если же кого-то история гривны с 1996 года ничему не научила... и заметьте, это было мирное время... пусть ответят на вопрос: "А зачем НБУ так стремится стерилизовать гривну? Если курс... стабилен (в этом месте у меня начинается смех)"
Искатель написав:И сейчас искусственное проседание не обманет никого (кроме некоторых наших форумчан).
Інтервенції на міжбанку тримаються на рівні більше 100 лямів у.о. за день у понеділок і вівторок. НБУ своєю політикою хоче поєднати несумісні речі: він хоче тримати стабільний курс і менше зливати валюти, він хоче щоб виник інтерес до боргових паперів Уряду і фінансувати видатки за рахунок учасників ринку, а не за рахунок друку пустих грошей, НБУ хоче тримати сталі податкові надходження і не допускати затримок виплат з бюджета, але як це зробити, коли ВВП впав на 35%, а видатки зросли більше ніж в 2 рази!? НБУ за все добре проти всього поганого, але немає ресурсів тримати цю іділію, зараз час не простих рішень...Девальвація буде, якщо зараз будемо тягнути резину, то набереться ще більше проблем і в майбутьному вона буде ще глибша. Західна допомога велика, але нажаль всі проблеми вона не вирішить. Якщо довго тримати таку політику, а саме закручування монетарних гайок, то можна зірвати різьбу( так какзав ДС, нехай йому буде на тому світі добре) і буде ситуація ще гірше, бо загонемо падіння ВВП ще більш в мінус і червону зону. Тому НБУ зараз грає в небезпечну гру, борговими запозиченнями з ринка він ситуацію космічних видатків не врятує, об'єм інтервенцій не падає менше ніж 2 ярда доларів на місяць, а про ситуацію з бюджетом нам навіть не повідомляють, бо там напевне повний швах. Ось така невесела ситуація для влади... По курсу, він стабілізувався на рівні 37.76 на 37.85, зараз будуть прокидатися ждуни дна, тому курс по ідеї буде зростати)))
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 30 бер, 2023 12:14, всього редагувалось 1 раз.
На військову кампанію Україна витрачає 130 млрд грн на місяць, а доходи держави становлять усього 80 млрд грн. Тож зараз необхідно створити умови для фінансування військового бюджету. Про це повідомляє Європейська бізнес асоціація за результатами зустрічі з очільником Мінфіну України Сергієм Марченком. https://gazeta.ua/articles/life/_stalo- ... ya/1138523
Армію маємо утримувати самі, а грошей на це не вистачає. І тут ігри з обнижкою. Минулого року втратили ті, хто мав грн заощадження. Цього року взялися за долароматрасників. Щось нагадує ситуація кінець 2019 початок 2020 р.
asti написав:Тогда, предполагаю, стратегия минфина и НБУ состоит в том, чтобы перевести людей из короткого доллара (конверт-депо) в длинную гривню - депозиты и ОВГЗ. А для этого нужен стабильный курс близкий к официальному к чему мы, в общем-то и стремимся))
Скажем так, это не стратегия, а хотелки. Никто в здравом уме не станет выходить из доллара (тем более, из дешевого доллара) в гривну и морозить ее на длительный срок.
Долар зараз дорогий. І чи не найдорожчий за новітню історію. ОВДП завжди можна продати.