Додано: Чет 30 бер, 2023 11:37

Искатель написав: И сейчас искусственное проседание не обманет никого (кроме некоторых наших форумчан). И сейчас искусственное проседание не обманет никого (кроме некоторых наших форумчан).

Інтервенції на міжбанку тримаються на рівні більше 100 лямів у.о. за день у понеділок і вівторок.НБУ своєю політикою хоче поєднати несумісні речі: він хоче тримати стабільний курс і менше зливати валюти, він хоче щоб виник інтерес до боргових паперів Уряду і фінансувати видатки за рахунок учасників ринку, а не за рахунок друку пустих грошей, НБУ хоче тримати сталі податкові надходження і не допускати затримок виплат з бюджета, але як це зробити, коли ВВП впав на 35%, а видатки зросли більше ніж в 2 рази!?НБУ за все добре проти всього поганого, але немає ресурсів тримати цю іділію, зараз час не простих рішень...Девальвація буде, якщо зараз будемо тягнути резину, то набереться ще більше проблем і в майбутьному вона буде ще глибша.Західна допомога велика, але нажаль всі проблеми вона не вирішить.Якщо довго тримати таку політику, а саме закручування монетарних гайок, то можна зірвати різьбу( так какзав ДС, нехай йому буде на тому світі добре) і буде ситуація ще гірше, бо загонемо падіння ВВП ще більш в мінус і червону зону.Тому НБУ зараз грає в небезпечну гру, борговими запозиченнями з ринка він ситуацію космічних видатків не врятує, об'єм інтервенцій не падає менше ніж 2 ярда доларів на місяць, а про ситуацію з бюджетом нам навіть не повідомляють, бо там напевне повний швах.Ось така невесела ситуація для влади...По курсу, він стабілізувався на рівні 37.76 на 37.85, зараз будуть прокидатися ждуни дна, тому курс по ідеї буде зростати)))