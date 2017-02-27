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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 13:45
greenozon написав: somilitark написав:
Західна допомога велика, але нажаль всі проблеми вона не вирішить.
а з чого ви взяли що це допомога? це кредити, нехай і під малий %
Уважніше треба колєга, є ще гранти...
Державний борг зріс на 20 ярдів за минулий рік, а насипали нам більше 32-х ярдів саме валюти, в тому числі є борги самі собі, тобто Уряд винен НБУ, плюс обслуговування боргів, а відсотки у нас не менше 7 річних по євробондам)))
По курсу, найвужче 37.76 на 37.80, євро 40.80 на 40.95, євро помірно зростає із-за підвищення на світовому ринку форекс.
п.с. стосовно облікової ставки 25%, за рік накрутимо(надрукує НБУ) тільки по депозитним сертифікатам під 100 ярдів, а де Уряд буде гроші?
ОВДП випущено більше ніж на трільйон гривень, Уряд де намалює 200 мільярдів за рік тільки обслуговування?
Дійсно нагадує МММ, тільки вчасно і без збитків зіскочать з неї лише інсайдери, які будуть знати коли буде наступна сходинка девальвації від НБУ((((
Востаннє редагувалось somilitark
в Чет 30 бер, 2023 14:00, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 13:59
НБУ маніпулює ринком?
Ну звісно що так, але поглянемо детально з позиції впливу на курс готівкового долара. Поєднаємо два наших огляди про силу, що має НБУ та його можливості утримувати курс 36,6 грн/дол.
Наразі, багато хто шокований тим, як стабільно та швидко укріпилася гривня на готівковому ринку. Зниження курсу долара відносно євро в цьому році склало 2%, а відносно гривні втричі більше – 6%.
Що трапилося?
Покращився торговий баланс й стало більше доларів в країні?
Ні.
НБУ стабільно рятує міжбанківський ринок, вливаючи дефіцитну валюту як і минулого року. Не рахуючи цього тижня, з початку року чистий продаж доларів із резервів склав $6,8 млрд – це 30% від продажів за 10 місяців 2022 р., після початку війни. Тобто темпи ніяк не змінилися, за 30% часу й 30% вливань.
Можливо населення масово продає готівкову валюту, заробітчани активізувалися?
Ні.
З часу підвищення офіційного курсу долара в кінці липня, населення стабільно купує більше ніж продає, в середньому на $200 млн щомісяця. Нічого не змінилося і в цьому році. За перші два місяці громадяни купили готівкової валюти на $400 млн більше.
Що ж тоді змінилося?
Поведінка банків.
Обсяги чистого ввезення готівкової валюти в Україну досягли довоєнних – $830 млн й стало зростають.
Але банки пішли далі, й почали агресивно наповнювати свої "каси" валютою. Якщо з початку війни до кінця 2022 року банки видали з кас на $300 млн більше ніж прийняли. То з початком 2023 р. ситуація кардинально змінилася: обсяг видачі не зріс, а от надходження так, в результаті лише за перші два місяці +$270 млн.
Але, що робити з цією валютою?
Ну як показує практика ПриватБанку: продавати дешевше ринку, адже ціль не отримати прибуток.
Ось тут повертаємося до НБУ. Нацбанк так сильно хотів зупини зростання готівкового курсу, що просто заборонив вивіски з курсом.
І як пощастило, що тепер ПриватБанк, який належить Уряду й має 1 500 відділень (більше нього напевно тільки Укрпошта, зі своїми 11 тис.), демпінгує готівковий ринок (на зображенні).
Після стрибка курсу, який відбувся після підняття фіксованого курсу НБУ в середині минулого року, Приват стало тримав курс у своїх касах нижче готівкового ринку. У жовтні-грудні 2022 ціна продажу долара була нижче на 0,25 грн – це більше за 0,2 грн спреду купівля-продаж на ринку.
Такого НЕ було останні 10 років, адже якщо ти лідер ринку за охопленням, то у тебе немає цілі бути абсолютним лідером за ціною. Тому Приват навпаки продавав дорожче ринку.
Звісно спочатку НЕ завжди була валюта, але як писали вище, тепер ситуація інша. Й з початку року Приват стабільно продає долар в касах на 18 коп. дешевше ніж готівковий ринок в середньому.
Звідки така щедрість?
Приват просто хоче якомога швидше скинути долари?
Чи НБУ ввічливо попросив банки грати на укріплення гривні?
Можливо НБУ хоче прив'язати й готівковий курс до офіційного.
Можливо НБУ хоче створити у громадян відчуття сильної гривні, аби зменшити панічні настрої у часи коли доведеться підняти фіксований чи перейти до плаваючого курсу.
Гарячий ринок, а ми будемо слідкувати за ним та тиском на НБУ й ділитися цим у рубриці "КУРС ГРИВНІ" нашого щотижневика HUGS’VIEW
Востаннє редагувалось Це я
в Чет 30 бер, 2023 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 14:17
Схоже масони знову хочуть облапошити простий наріт
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Додано: Чет 30 бер, 2023 14:35
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............30.03.2023..........31.03.2023
дата розрахунку..............29.03.2023...........30.03.2023
Євро.................................39,6989................39,7812
...+0.21%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0876
(вчера 1.0856)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.38
(вчера 102.51).
Как и накануне, доллар ночью рос, а днем вернулся обратно. Колебания стали немного размашистей, просматривается очень слабая тенденция к снижению.
mephala написав:
не думаю что бегемот продает из своих запасов валюту и скирдует гривну. баланса то купли/продажи в кассах нету.
Такой вариант тоже исключить нельзя. Могло быть принято решение сократить валютную позицию (если честно, мне лень искать, что там в отчетности). Перебор с длинной позицией банкам не выгоден, хоть с ним некоторое время может быть спокойнее. Вариант сокращения позиции через наличку можно назвать экзотическим, но эти ребята весьма креативны.
Ответа о цели бегемота наши теории нам не дадут, но если мы быстро это обсуждение не забудем, через некоторое время (не завтра) можно будет оценить, была ли выбранная стратегия выгодной.
Це я написав:
НБУ маніпулює ринком?
Почитал.
Не могу избавиться от ощущения, что журналист манипулирует сознанием читателя.
"О, Боже, — воскликнула королева, — я беременна, и не знаю, от кого!" (с)
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Додано: Чет 30 бер, 2023 16:27
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Додано: Чет 30 бер, 2023 16:57
Игорь написав: Boundless написав:
Схоже масони знову хочуть облапошити простий наріт
температура 36.6° уже была,
теперь фронтовых 40° или все будет 4.5.0.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 17:13
Кажется рост начинается...
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Додано: Чет 30 бер, 2023 17:18
Похоже снова Жизнь опережает мечту ..!
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Додано: Чет 30 бер, 2023 17:18
asti написав:
Кажется рост начинается...
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Я предупреждал , кто не впрыгнул в последний вагон я не винават(с)
Глупцы, скупляйтесь(с)...
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