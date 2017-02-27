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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10424104251042610427

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.1 5 157
Менше 38,00
15%
24
38,00-38,50
12%
19
38,50-39,00
10%
16
39,00-39,50
11%
17
39,50-40,00
12%
19
40,00-40,50
17%
27
40,50-41,00
7%
11
41,00-41,50
4%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
7%
11
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:28

  Vadim_ написав:
  asti написав:Кажется рост начинается...
Кажется рост начинается...

(голосом Пятачка) :) :)

Я предупреждал , кто не впрыгнул в последний вагон я не винават(с)
Глупцы, скупляйтесь(с)... :mrgreen:

Ещё завтра можно вскочить на подножечку!!☺️☺️
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:32

  Vadim_ написав:
  asti написав:Кажется рост начинается...
Кажется рост начинается...

(голосом Пятачка) :) :)

Я предупреждал , кто не впрыгнул в последний вагон я не винават(с)
Глупцы, скупляйтесь(с)... :mrgreen:

на підставі яких даних такий висновок?
курси на місті в Харківських обмінках
https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... l/kharkov/
і чому картинка не клікабельна про приватбанк?

звісно, що приватбанк по завданню НБУ на пониження курсу долара працює, як найбільш впливовий банк в Україні і правильно все вони роблять
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 30 бер, 2023 17:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:45

  asti написав:
  Vadim_ написав:
  asti написав:Кажется рост начинается...
Кажется рост начинается...

(голосом Пятачка) :) :)

Я предупреждал , кто не впрыгнул в последний вагон я не винават(с)
Глупцы, скупляйтесь(с)... :mrgreen:

Ещё завтра можно вскочить на подножечку!!☺️☺️

:roll:
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

походу бегемот достиг таргета поставленного перед ним.
курс стоит вторые сутки
mephala
 
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