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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 бер, 2023 17:28
Vadim_ написав: asti написав:
Кажется рост начинается...
Кажется рост начинается...
(голосом Пятачка)
Я предупреждал , кто не впрыгнул в последний вагон я не винават(с)
Глупцы, скупляйтесь(с)...
Ещё завтра можно вскочить на подножечку!!☺️☺️
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Додано: Чет 30 бер, 2023 17:32
Vadim_ написав: asti написав:
Кажется рост начинается...
Кажется рост начинается...
(голосом Пятачка)
Я предупреждал , кто не впрыгнул в последний вагон я не винават(с)
Глупцы, скупляйтесь(с)...
на підставі яких даних такий висновок?
курси на місті в Харківських обмінках https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... l/kharkov/
і чому картинка не клікабельна про приватбанк?
звісно, що приватбанк по завданню НБУ на пониження курсу долара працює, як найбільш впливовий банк в Україні і правильно все вони роблять
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Чет 30 бер, 2023 17:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:09
походу бегемот достиг таргета поставленного перед ним.
курс стоит вторые сутки
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