Ещё завтра можно вскочить на подножечку!!☺️☺️
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 бер, 2023 17:28
Додано: Чет 30 бер, 2023 17:32
на підставі яких даних такий висновок?
курси на місті в Харківських обмінках
і чому картинка не клікабельна про приватбанк?
звісно, що приватбанк по завданню НБУ на пониження курсу долара працює, як найбільш впливовий банк в Україні і правильно все вони роблять
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 30 бер, 2023 17:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 30 бер, 2023 17:45
Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
походу бегемот достиг таргета поставленного перед ним.
курс стоит вторые сутки
Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:45
Додано: П'ят 31 бер, 2023 11:37
Чого всі причепилися до того Привата?
Я був на днях, запитав чи є якась валюта(курс 37.75), відповіли що ні євро, ні доларів немає, є валюта для замовивших і під переводи, у вільному продажу немає.
Плюс Приват можна сказати дивиться на чорний ринок і просто ставить на 5 чи 10 копійок дешевше самого найкращого прийома, коли курс зростає, то Приват теж активно йде вгору, навіть в найкращі часи більше 500 чи 1000 там не продають, причому тільки клієнтам банку, а євро взагалі ніколи в житті немає.
На що впливає Приват? Питання риторичне, своїми не підкріпленими цифрами продажу він реально впливає не більше ніж офіційний курс НБУ...
По курсу, зранку було зростання, зараз відбувається корекція, столиця працює 37.82 на 37.88....
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