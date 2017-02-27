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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10424104251042610427

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.1 5 158
Менше 38,00
15%
24
38,00-38,50
12%
19
38,50-39,00
11%
17
39,00-39,50
11%
17
39,50-40,00
12%
19
40,00-40,50
17%
27
40,50-41,00
7%
11
41,00-41,50
4%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
7%
11
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:28

  Vadim_ написав:
  asti написав:Кажется рост начинается...
Кажется рост начинается...

(голосом Пятачка) :) :)

Я предупреждал , кто не впрыгнул в последний вагон я не винават(с)
Глупцы, скупляйтесь(с)... :mrgreen:

Ещё завтра можно вскочить на подножечку!!☺️☺️
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:32

  Vadim_ написав:
  asti написав:Кажется рост начинается...
Кажется рост начинается...

(голосом Пятачка) :) :)

Я предупреждал , кто не впрыгнул в последний вагон я не винават(с)
Глупцы, скупляйтесь(с)... :mrgreen:

на підставі яких даних такий висновок?
курси на місті в Харківських обмінках
https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... l/kharkov/
і чому картинка не клікабельна про приватбанк?

звісно, що приватбанк по завданню НБУ на пониження курсу долара працює, як найбільш впливовий банк в Україні і правильно все вони роблять
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 30 бер, 2023 17:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:45

  asti написав:
  Vadim_ написав:
  asti написав:Кажется рост начинается...
Кажется рост начинается...

(голосом Пятачка) :) :)

Я предупреждал , кто не впрыгнул в последний вагон я не винават(с)
Глупцы, скупляйтесь(с)... :mrgreen:

Ещё завтра можно вскочить на подножечку!!☺️☺️

:roll:
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

походу бегемот достиг таргета поставленного перед ним.
курс стоит вторые сутки
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:45

  mephala написав:походу бегемот достиг таргета поставленного перед ним.
курс стоит вторые сутки
Посмотрим, какой будет таргет в конце апреля...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 11:37

  mephala написав:походу бегемот достиг таргета поставленного перед ним.
курс стоит вторые сутки

Чого всі причепилися до того Привата?
Я був на днях, запитав чи є якась валюта(курс 37.75), відповіли що ні євро, ні доларів немає, є валюта для замовивших і під переводи, у вільному продажу немає.
Плюс Приват можна сказати дивиться на чорний ринок і просто ставить на 5 чи 10 копійок дешевше самого найкращого прийома, коли курс зростає, то Приват теж активно йде вгору, навіть в найкращі часи більше 500 чи 1000 там не продають, причому тільки клієнтам банку, а євро взагалі ніколи в житті немає.
На що впливає Приват? Питання риторичне, своїми не підкріпленими цифрами продажу він реально впливає не більше ніж офіційний курс НБУ...
По курсу, зранку було зростання, зараз відбувається корекція, столиця працює 37.82 на 37.88....
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:40

  somilitark написав:
  mephala написав:походу бегемот достиг таргета поставленного перед ним.
курс стоит вторые сутки

Чого всі причепилися до того Привата?
Я був на днях, запитав чи є якась валюта(курс 37.75), відповіли що ні євро, ні доларів немає, є валюта для замовивших і під переводи, у вільному продажу немає.
Плюс Приват можна сказати дивиться на чорний ринок і просто ставить на 5 чи 10 копійок дешевше самого найкращого прийома, коли курс зростає, то Приват теж активно йде вгору, навіть в найкращі часи більше 500 чи 1000 там не продають, причому тільки клієнтам банку, а євро взагалі ніколи в житті немає.
На що впливає Приват? Питання риторичне, своїми не підкріпленими цифрами продажу він реально впливає не більше ніж офіційний курс НБУ...
По курсу, зранку було зростання, зараз відбувається корекція, столиця працює 37.82 на 37.88....


Можливо залежить від відділення. Вчора знімав доллари з валютної картки та спитав чи можно купити за грн. Валюта була придбана по 37,75 та ще декілько тисяч точно залишилось. Оболонь 8)
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:10

в обед пронаблюдал очередь из пяти человек в обменку :shock:
что это было :?:
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maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Slon_Nosov написав:Можливо залежить від відділення. Вчора знімав доллари з валютної картки та спитав чи можно купити за грн. Валюта була придбана по 37,75 та ще декілько тисяч точно залишилось. Оболонь 8)

скорее от места жительства, в одессе на поскоте гуляя заходил в 3отделения - нема на продаж ничего...
чик
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