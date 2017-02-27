mephala написав:походу бегемот достиг таргета поставленного перед ним. курс стоит вторые сутки
Чого всі причепилися до того Привата? Я був на днях, запитав чи є якась валюта(курс 37.75), відповіли що ні євро, ні доларів немає, є валюта для замовивших і під переводи, у вільному продажу немає. Плюс Приват можна сказати дивиться на чорний ринок і просто ставить на 5 чи 10 копійок дешевше самого найкращого прийома, коли курс зростає, то Приват теж активно йде вгору, навіть в найкращі часи більше 500 чи 1000 там не продають, причому тільки клієнтам банку, а євро взагалі ніколи в житті немає. На що впливає Приват? Питання риторичне, своїми не підкріпленими цифрами продажу він реально впливає не більше ніж офіційний курс НБУ... По курсу, зранку було зростання, зараз відбувається корекція, столиця працює 37.82 на 37.88....
mephala написав:походу бегемот достиг таргета поставленного перед ним. курс стоит вторые сутки
Чого всі причепилися до того Привата? Я був на днях, запитав чи є якась валюта(курс 37.75), відповіли що ні євро, ні доларів немає, є валюта для замовивших і під переводи, у вільному продажу немає. Плюс Приват можна сказати дивиться на чорний ринок і просто ставить на 5 чи 10 копійок дешевше самого найкращого прийома, коли курс зростає, то Приват теж активно йде вгору, навіть в найкращі часи більше 500 чи 1000 там не продають, причому тільки клієнтам банку, а євро взагалі ніколи в житті немає. На що впливає Приват? Питання риторичне, своїми не підкріпленими цифрами продажу він реально впливає не більше ніж офіційний курс НБУ... По курсу, зранку було зростання, зараз відбувається корекція, столиця працює 37.82 на 37.88....
Можливо залежить від відділення. Вчора знімав доллари з валютної картки та спитав чи можно купити за грн. Валюта була придбана по 37,75 та ще декілько тисяч точно залишилось. Оболонь
Slon_Nosov написав:Можливо залежить від відділення. Вчора знімав доллари з валютної картки та спитав чи можно купити за грн. Валюта була придбана по 37,75 та ще декілько тисяч точно залишилось. Оболонь
скорее от места жительства, в одессе на поскоте гуляя заходил в 3отделения - нема на продаж ничего...