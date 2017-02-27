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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:25
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................31.03.2023.........03.04.2023
дата розрахунку...............30.03.2023..........31.03.2023
Євро..................................39,7812...............39,7373...-0.11%
Долар США.......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0867 (вчера 1.0876)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.44 (вчера 102.38).
Сегодня ситуация зеркальна вчерашней - ночью просадка, а днем восстановление до прежнего уровня. На 5-часовом графике очень четко видна классическая курсовая пила с резкими взлетами и плавными, но более глубокими снижениями.
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Сибарит
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:40
чик написав: Slon_Nosov написав:
Можливо залежить від відділення. Вчора знімав доллари з валютної картки та спитав чи можно купити за грн. Валюта була придбана по 37,75 та ще декілько тисяч точно залишилось. Оболонь
скорее от места жительства, в одессе на поскоте гуляя заходил в 3отделения - нема на продаж ничего...
Доставка валюты - требует времени.
Скоро будет и у вас в Одессе валюта во всех отделениях банков
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