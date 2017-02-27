Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................31.03.2023.........03.04.2023 дата розрахунку...............30.03.2023..........31.03.2023 Євро..................................39,7812...............39,7373...-0.11% Долар США.......................36,5686...............36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0867 (вчера 1.0876)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.44 (вчера 102.38). Сегодня ситуация зеркальна вчерашней - ночью просадка, а днем восстановление до прежнего уровня. На 5-часовом графике очень четко видна классическая курсовая пила с резкими взлетами и плавными, но более глубокими снижениями.
Slon_Nosov написав:Можливо залежить від відділення. Вчора знімав доллари з валютної картки та спитав чи можно купити за грн. Валюта була придбана по 37,75 та ще декілько тисяч точно залишилось. Оболонь
скорее от места жительства, в одессе на поскоте гуляя заходил в 3отделения - нема на продаж ничего...
Доставка валюты - требует времени. Скоро будет и у вас в Одессе валюта во всех отделениях банков
AndriyQ написав:Якщо укріплення гривні було б реальним, то і ціни падали, чого не спостерігається. Значить цей гривнеукріпляж лише для одного - витрусити доларові матраци. Після чого ракета! Нас на хлібну мякушку не проведеш.
Укрепления гривны и нет. Есть увеличение продажи доллара и соответственно его ослабление. Некоторые это почему-то называют борьбой с инфляцией гривны. Когда-то гривна, конечно, и дальше ослабнет, но сложно сказать в каком году. Да и не факт, что прям ракетой.