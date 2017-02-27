Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................31.03.2023.........03.04.2023 дата розрахунку...............30.03.2023..........31.03.2023 Євро..................................39,7812...............39,7373...-0.11% Долар США.......................36,5686...............36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0867 (вчера 1.0876)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.44 (вчера 102.38). Сегодня ситуация зеркальна вчерашней - ночью просадка, а днем восстановление до прежнего уровня. На 5-часовом графике очень четко видна классическая курсовая пила с резкими взлетами и плавными, но более глубокими снижениями.
Slon_Nosov написав:Можливо залежить від відділення. Вчора знімав доллари з валютної картки та спитав чи можно купити за грн. Валюта була придбана по 37,75 та ще декілько тисяч точно залишилось. Оболонь
скорее от места жительства, в одессе на поскоте гуляя заходил в 3отделения - нема на продаж ничего...
Доставка валюты - требует времени. Скоро будет и у вас в Одессе валюта во всех отделениях банков
AndriyQ написав:Якщо укріплення гривні було б реальним, то і ціни падали, чого не спостерігається. Значить цей гривнеукріпляж лише для одного - витрусити доларові матраци. Після чого ракета! Нас на хлібну мякушку не проведеш.
Укрепления гривны и нет. Есть увеличение продажи доллара и соответственно его ослабление. Некоторые это почему-то называют борьбой с инфляцией гривны. Когда-то гривна, конечно, и дальше ослабнет, но сложно сказать в каком году. Да и не факт, что прям ракетой.
amtrans написав:Сейчас аптечные сети начнут выручку конвертировать, будет вам укрепляж
Просто геніально!!! А коли їх відкрили? Вчора чи на минулому тижні?
А при чому коли їх відкрили? Правильно спитати а чому наразі такий ажіотаж що черги коло аптек на вулиці стоять по 10-15 чоловік. Півгодини тому спостерігав таке на власні очі. Народ з остраху що з введенням обов'язкових рецептів більше не зможе купувати любимі пігулки вже кілька днів вигрібає з аптек їхні запаси. Сам чув фразу аптекарки: "Німесилу більше нема - хто за ним не стійте в черзі". Дівчину яка намагалась викупити поза чергою інтернет замовлення поглядами намагались спопелити. Притому виявилось що в черзі щонайменше двоє стоять мовчки теж з інтернет замовленнями. Тому вангую що виручка за останні дні у аптек буде значно вищою ніж зазвичай. Правда завтра від цього ажіотажу вже мабуть не лишиться і сліду і наступний місяць виручка буде м'яко кажучи не дуже