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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10426104271042810429>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 2.6 5 19
Менше 38,00
37%
7
38,00-38,50
21%
4
38,50-39,00
16%
3
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
21%
4
40,00-40,50
5%
1
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
0
0
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
0
0
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:25

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................31.03.2023.........03.04.2023
дата розрахунку...............30.03.2023..........31.03.2023
Євро..................................39,7812...............39,7373...-0.11%
Долар США.......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0867 (вчера 1.0876)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.44 (вчера 102.38).
Сегодня ситуация зеркальна вчерашней - ночью просадка, а днем восстановление до прежнего уровня. На 5-часовом графике очень четко видна классическая курсовая пила с резкими взлетами и плавными, но более глубокими снижениями.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:40

  чик написав:
  Slon_Nosov написав:Можливо залежить від відділення. Вчора знімав доллари з валютної картки та спитав чи можно купити за грн. Валюта була придбана по 37,75 та ще декілько тисяч точно залишилось. Оболонь 8)

скорее от места жительства, в одессе на поскоте гуляя заходил в 3отделения - нема на продаж ничего...

Доставка валюты - требует времени.
Скоро будет и у вас в Одессе валюта во всех отделениях банков :)
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  AndriyQ написав:Якщо укріплення гривні було б реальним, то і ціни падали, чого не спостерігається

Абсолютно невірне твердження. курс для імпортерів незмінний, бо валюту вони купують на міжбанку. От Вам графік зміни цін на долар за три місяці. Тепер зрозуміли?

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Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 31 бер, 2023 16:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Пятница вечер, не растем.$ /37.74 Дела

Василь-Рівне, согласен. Те, кто вчерную электронику завозят опустили цены
Востаннє редагувалось Игорь в П'ят 31 бер, 2023 16:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:16

  AndriyQ написав:Якщо укріплення гривні було б реальним, то і ціни падали, чого не спостерігається. Значить цей гривнеукріпляж лише для одного - витрусити доларові матраци. Після чого ракета! Нас на хлібну мякушку не проведеш.

Укрепления гривны и нет. Есть увеличение продажи доллара и соответственно его ослабление. Некоторые это почему-то называют борьбой с инфляцией гривны. Когда-то гривна, конечно, и дальше ослабнет, но сложно сказать в каком году. Да и не факт, что прям ракетой.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:25

Странно, что никто не вспоминает о бюджетном курсе 42,20 :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Сейчас аптечные сети начнут выручку конвертировать, будет вам укрепляж :mrgreen:
amtrans
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:42

  amtrans написав:Сейчас аптечные сети начнут выручку конвертировать, будет вам укрепляж :mrgreen:

Просто геніально!!!
А коли їх відкрили?
Вчора чи на минулому тижні?
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:52

  somilitark написав:
  amtrans написав:Сейчас аптечные сети начнут выручку конвертировать, будет вам укрепляж :mrgreen:

Просто геніально!!!
А коли їх відкрили?
Вчора чи на минулому тижні?

Открыли-то раньше, а вот покупательская истерика только сегодня потому, что вчера напомнили, что завтра скупаться будет поздно.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:57

  somilitark написав:
  amtrans написав:Сейчас аптечные сети начнут выручку конвертировать, будет вам укрепляж :mrgreen:

Просто геніально!!!
А коли їх відкрили?
Вчора чи на минулому тижні?

А при чому коли їх відкрили? Правильно спитати а чому наразі такий ажіотаж що черги коло аптек на вулиці стоять по 10-15 чоловік. Півгодини тому спостерігав таке на власні очі. Народ з остраху що з введенням обов'язкових рецептів більше не зможе купувати любимі пігулки вже кілька днів вигрібає з аптек їхні запаси. Сам чув фразу аптекарки: "Німесилу більше нема - хто за ним не стійте в черзі". Дівчину яка намагалась викупити поза чергою інтернет замовлення поглядами намагались спопелити. Притому виявилось що в черзі щонайменше двоє стоять мовчки теж з інтернет замовленнями. Тому вангую що виручка за останні дні у аптек буде значно вищою ніж зазвичай. Правда завтра від цього ажіотажу вже мабуть не лишиться і сліду і наступний місяць виручка буде м'яко кажучи не дуже
Alien
 
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