не на часи
вспомнят еще до конца года
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:02
Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:06
Сайты интернет-аптек с доставкой лежат. Так что то что вы видели вживую это вершина айсберга. У самого в семье двое хроников, пришлось непредвиденно раскошелиться на три косаря.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:22
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Я понял логику. Аптеки с повышенной выручки побегут скупать доллары, потому что они продают лекарства и не следят за курсом а соответственно не знаю какой сейчас тренд. А доллар им нужен чтобы не пополнять опустевший склад, а чтобы сразу переехать в Испанию и прикупить недвигу. Или что-то неправильно ? Чтобы потом продать дешевле и купить трамадольчик на пустой склад ?
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