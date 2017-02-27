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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10426104271042810429

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 2.6 5 19
Менше 38,00
37%
7
38,00-38,50
21%
4
38,50-39,00
16%
3
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
21%
4
40,00-40,50
5%
1
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
0
0
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
0
0
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:02

  Кучинелли написав:Странно, что никто не вспоминает о бюджетном курсе 42,20 :)


не на часи
вспомнят еще до конца года
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:06

  Alien написав:А при чому коли їх відкрили? Правильно спитати а чому наразі такий ажіотаж що черги коло аптек на вулиці стоять по 10-15 чоловік. Півгодини тому спостерігав таке на власні очі. Народ з остраху що з введенням обов'язкових рецептів більше не зможе купувати любимі пігулки вже кілька днів вигрібає з аптек їхні запаси.


Сайты интернет-аптек с доставкой лежат. Так что то что вы видели вживую это вершина айсберга. У самого в семье двое хроников, пришлось непредвиденно раскошелиться на три косаря.
amtrans
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я понял логику. Аптеки с повышенной выручки побегут скупать доллары, потому что они продают лекарства и не следят за курсом а соответственно не знаю какой сейчас тренд. А доллар им нужен чтобы не пополнять опустевший склад, а чтобы сразу переехать в Испанию и прикупить недвигу. Или что-то неправильно ? Чтобы потом продать дешевле и купить трамадольчик на пустой склад ?
Игорь
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