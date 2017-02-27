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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10426104271042810429

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 3.4 5 26
Менше 38,00
42%
11
38,00-38,50
15%
4
38,50-39,00
12%
3
39,00-39,50
4%
1
39,50-40,00
15%
4
40,00-40,50
4%
1
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
0
0
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
8%
2
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:02

  Кучинелли написав:Странно, что никто не вспоминает о бюджетном курсе 42,20 :)


не на часи
вспомнят еще до конца года
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:06

  Alien написав:А при чому коли їх відкрили? Правильно спитати а чому наразі такий ажіотаж що черги коло аптек на вулиці стоять по 10-15 чоловік. Півгодини тому спостерігав таке на власні очі. Народ з остраху що з введенням обов'язкових рецептів більше не зможе купувати любимі пігулки вже кілька днів вигрібає з аптек їхні запаси.


Сайты интернет-аптек с доставкой лежат. Так что то что вы видели вживую это вершина айсберга. У самого в семье двое хроников, пришлось непредвиденно раскошелиться на три косаря.
amtrans
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я понял логику. Аптеки с повышенной выручки побегут скупать доллары, потому что они продают лекарства и не следят за курсом, а соответственно не знают какой сейчас тренд. А доллар им нужен чтобы не пополнять опустевший склад, а чтобы сразу переехать в Испанию и прикупить недвигу. Или что-то неправильно ? Чтобы потом продать дешевле и купить трамадольчик на пустой склад ?
Востаннє редагувалось Игорь в П'ят 31 бер, 2023 18:38, всього редагувалось 1 раз.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:27

  amtrans написав:
  Alien написав:А при чому коли їх відкрили? Правильно спитати а чому наразі такий ажіотаж що черги коло аптек на вулиці стоять по 10-15 чоловік. Півгодини тому спостерігав таке на власні очі. Народ з остраху що з введенням обов'язкових рецептів більше не зможе купувати любимі пігулки вже кілька днів вигрібає з аптек їхні запаси.


Сайты интернет-аптек с доставкой лежат. Так что то что вы видели вживую это вершина айсберга. У самого в семье двое хроников, пришлось непредвиденно раскошелиться на три косаря.

Это еще цветочки.
Вот когда это все заработает с рецептами по полной программе, толпы, сейчас просто покупающих нужные им медпрепараты, бросятся осаждать поликлиники (медперсонал которых согласно реформе методично сокращают), а скорые будут офигевать от резко возросшего количества запущенных случаев у хронических больных.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:48

antey1969 лампочки більше не в тренді на валютній гілці.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:27

  antey1969 написав:Это еще цветочки.
Вот когда это все заработает с рецептами по полной программе, толпы, сейчас просто покупающих нужные им медпрепараты, бросятся осаждать поликлиники (медперсонал которых согласно реформе методично сокращают), а скорые будут офигевать от резко возросшего количества запущенных случаев у хронических больных.

Не переживайте. Аптечная мафия бессмертна.
Ждем из-под прилавков неучтенку с наценкой.😎
Надежда будет на новый раздел в Дии - Мой рецепт.😆
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:28

  Alien написав:
  somilitark написав:
  amtrans написав:Сейчас аптечные сети начнут выручку конвертировать, будет вам укрепляж :mrgreen:

Просто геніально!!!
А коли їх відкрили?
Вчора чи на минулому тижні?

А при чому коли їх відкрили? Правильно спитати а чому наразі такий ажіотаж що черги коло аптек на вулиці стоять по 10-15 чоловік. Півгодини тому спостерігав таке на власні очі. Народ з остраху що з введенням обов'язкових рецептів більше не зможе купувати любимі пігулки вже кілька днів вигрібає з аптек їхні запаси. Сам чув фразу аптекарки: "Німесилу більше нема - хто за ним не стійте в черзі". Дівчину яка намагалась викупити поза чергою інтернет замовлення поглядами намагались спопелити. Притому виявилось що в черзі щонайменше двоє стоять мовчки теж з інтернет замовленнями. Тому вангую що виручка за останні дні у аптек буде значно вищою ніж зазвичай. Правда завтра від цього ажіотажу вже мабуть не лишиться і сліду і наступний місяць виручка буде м'яко кажучи не дуже

Ще вчора замовив ліки, прийшов і забрав, ніякої двіжухи не відчув...
Нагадує це все казки з квіткарями на 8-ме березня, що за один день буде такий виторг, який розверне курс глобально, ох люблять люди створювати самі собі проблеми і вірити в маячню(((
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

даже если аптечники и прибегут покупать бакс после распродаж то сделают это они на межбанке. где НБУ их отоварит не глядя. на наличный курс это не повлияет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

[quote="5560567:antey1969"]толпы, сейчас просто покупающих нужные им медпрепараты, бросятся осаждать поликлиники (медперсонал которых согласно реформе методично сокращают)

Не знаю как где, а у нас поликлиники в тревогу закрываются.Бывает надолго.И как же в таком случае...
Кучинелли
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