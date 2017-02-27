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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:02
Кучинелли написав:
Странно, что никто не вспоминает о бюджетном курсе 42,20
не на часи
вспомнят еще до конца года
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cohan
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:06
Alien написав:
А при чому коли їх відкрили? Правильно спитати а чому наразі такий ажіотаж що черги коло аптек на вулиці стоять по 10-15 чоловік. Півгодини тому спостерігав таке на власні очі. Народ з остраху що з введенням обов'язкових рецептів більше не зможе купувати любимі пігулки вже кілька днів вигрібає з аптек їхні запаси.
Сайты интернет-аптек с доставкой лежат. Так что то что вы видели вживую это вершина айсберга. У самого в семье двое хроников, пришлось непредвиденно раскошелиться на три косаря.
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amtrans
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:22
Я понял логику. Аптеки с повышенной выручки побегут скупать доллары, потому что они продают лекарства и не следят за курсом, а соответственно не знают какой сейчас тренд. А доллар им нужен чтобы не пополнять опустевший склад, а чтобы сразу переехать в Испанию и прикупить недвигу. Или что-то неправильно ? Чтобы потом продать дешевле и купить трамадольчик на пустой склад ?
Востаннє редагувалось Игорь
в П'ят 31 бер, 2023 18:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:27
amtrans написав: Alien написав:
А при чому коли їх відкрили? Правильно спитати а чому наразі такий ажіотаж що черги коло аптек на вулиці стоять по 10-15 чоловік. Півгодини тому спостерігав таке на власні очі. Народ з остраху що з введенням обов'язкових рецептів більше не зможе купувати любимі пігулки вже кілька днів вигрібає з аптек їхні запаси.
Сайты интернет-аптек с доставкой лежат. Так что то что вы видели вживую это вершина айсберга. У самого в семье двое хроников, пришлось непредвиденно раскошелиться на три косаря.
Это еще цветочки.
Вот когда это все заработает с рецептами по полной программе, толпы, сейчас просто покупающих нужные им медпрепараты, бросятся осаждать поликлиники (медперсонал которых согласно реформе методично сокращают), а скорые будут офигевать от резко возросшего количества запущенных случаев у хронических больных.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:48
antey1969 лампочки більше не в тренді на валютній гілці.
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Це я
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:27
antey1969 написав:
Это еще цветочки.
Вот когда это все заработает с рецептами по полной программе, толпы, сейчас просто покупающих нужные им медпрепараты, бросятся осаждать поликлиники (медперсонал которых согласно реформе методично сокращают), а скорые будут офигевать от резко возросшего количества запущенных случаев у хронических больных.
Не переживайте. Аптечная мафия бессмертна.
Ждем из-под прилавков неучтенку с наценкой.😎
Надежда будет на новый раздел в Дии - Мой рецепт.😆
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:28
Alien написав: somilitark написав: amtrans написав:
Сейчас аптечные сети начнут выручку конвертировать, будет вам укрепляж
Просто геніально!!!
А коли їх відкрили?
Вчора чи на минулому тижні?
А при чому коли їх відкрили? Правильно спитати а чому наразі такий ажіотаж що черги коло аптек на вулиці стоять по 10-15 чоловік. Півгодини тому спостерігав таке на власні очі. Народ з остраху що з введенням обов'язкових рецептів більше не зможе купувати любимі пігулки вже кілька днів вигрібає з аптек їхні запаси. Сам чув фразу аптекарки: "Німесилу більше нема - хто за ним не стійте в черзі". Дівчину яка намагалась викупити поза чергою інтернет замовлення поглядами намагались спопелити. Притому виявилось що в черзі щонайменше двоє стоять мовчки теж з інтернет замовленнями. Тому вангую що виручка за останні дні у аптек буде значно вищою ніж зазвичай. Правда завтра від цього ажіотажу вже мабуть не лишиться і сліду і наступний місяць виручка буде м'яко кажучи не дуже
Ще вчора замовив ліки, прийшов і забрав, ніякої двіжухи не відчув...
Нагадує це все казки з квіткарями на 8-ме березня, що за один день буде такий виторг, який розверне курс глобально, ох люблять люди створювати самі собі проблеми і вірити в маячню(((
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somilitark
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:45
даже если аптечники и прибегут покупать бакс после распродаж то сделают это они на межбанке. где НБУ их отоварит не глядя. на наличный курс это не повлияет.
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mephala
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:53
[quote="5560567:antey1969"]толпы, сейчас просто покупающих нужные им медпрепараты, бросятся осаждать поликлиники (медперсонал которых согласно реформе методично сокращают)
Не знаю как где, а у нас поликлиники в тревогу закрываются.Бывает надолго.И как же в таком случае...
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Кучинелли
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:22
Коли до 24 лютого 2022 року я проходив поряд з обінкой і бачив курс 28, а в відділенях банків курс був па27, але його там (бакса) не було, я кривився і плювався на обмінку, і не стільки я, як в ви всі тут більшість.
А зараз жаліюсь, що не купив тоді по тому "космічному" курсі, як тоді вважалося більшості з нас.
А зараз в обмінці курс бакса па39,2 (я не в Київі живу), і знову здається, що це космиічна цифра.
А насправді, ж ви розумійте, що нам допомогу не будуть всі роки давати. І тоді "нікомуненужний" злетить до 80 грн.
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