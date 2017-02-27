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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10427104281042910430

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 3.8 5 29
Менше 38,00
41%
12
38,00-38,50
14%
4
38,50-39,00
10%
3
39,00-39,50
3%
1
39,50-40,00
14%
4
40,00-40,50
7%
2
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
0
0
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
10%
3
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Интересно, посему доллар проседает? В отношении к евро
Andrey2512
 
Повідомлень: 504
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