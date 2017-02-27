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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:00
Интересно, посему доллар проседает? В отношении к евро
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Andrey2512
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 22:54
amtrans написав: Alien написав:
А при чому коли їх відкрили? Правильно спитати а чому наразі такий ажіотаж що черги коло аптек на вулиці стоять по 10-15 чоловік. Півгодини тому спостерігав таке на власні очі. Народ з остраху що з введенням обов'язкових рецептів більше не зможе купувати любимі пігулки вже кілька днів вигрібає з аптек їхні запаси.
Сайты интернет-аптек с доставкой лежат. Так что то что вы видели вживую это вершина айсберга. У самого в семье двое хроников, пришлось непредвиденно раскошелиться на три косаря.
Пишуть що за фактом взагалі нічого не змінилося
1. Список рецептурний не змінювався
2. Контроль за аптеками теж
3. Відповідальність фармацевтів теж
Просто з 1 числа офіційно вводять е-рецепти на додаток до існуючих паперових (ті теж залишаються). У зв'язку з цим нагадали в парі статей, що у нас є рецептурний список і що туди входить вже багато років.
Чи то люди ідіоти, чи то реально хитро проплачене аптечне іпсо, хмм навіть не зна
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zerocool
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 23:11
zerocool написав:
Чи то люди ідіоти, чи то реально хитро проплачене аптечне іпсо, хмм навіть не зна
А надо ли особо проплачивать? Один кликбейтно написал: "С 1 апреля рецептурные лекарства будут продавать только по рецепту
", при этом в самой статье честно указав, что ничего особенно не изменилось. Остальные средства мозгового истощения радостно раскопировали и творчески дополнили. Хомячки на всякий случай побежали. Дело житейское и тысячелетиями происходящее.
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moveton
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 23:49
mephala написав:
даже если аптечники и прибегут покупать бакс после распродаж то сделают это они на межбанке. где НБУ их отоварит не глядя. на наличный курс это не повлияет.
На міжбанку для бізнесу, а зряплата/дівіденди?..
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 23:50
moveton написав: zerocool написав:
Чи то люди ідіоти, чи то реально хитро проплачене аптечне іпсо, хмм навіть не зна
А надо ли особо проплачивать? Один кликбейтно написал: "С 1 апреля рецептурные лекарства будут продавать только по рецепту
", при этом в самой статье честно указав, что ничего особенно не изменилось. Остальные средства мозгового истощения радостно раскопировали и творчески дополнили. Хомячки на всякий случай побежали. Дело житейское и тысячелетиями происходящее.
У тому то й справа що я так розумію, що раніше рецептурні ліки можна було продавати і без рецепту. Наприклад я після обстеження у клініці у місті та підбору ліків моїй матусі 80+, яка живе у селі, вже кілька років купував ті підібрані ліки у аптеках вільно. Наразі додаток таблеткі.юа при пошуку цих ліків (необхідних для підтримки тиску на певному рівні) малює напис "Рецепт". І чомусь мені здається що без рецепту мені ці ліки вже в аптеках не продадуть. А возити матусю з села за 40+ км щомісяця до клініки за рецептом - таке собі заняття. Тому я бачу що справа тут явно не в клікбейтності заголовка статті. І проблема може виникнути там де її до цього не було.
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Alien
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 23:57
Alien написав:
Наразі додаток таблеткі.юа при пошуку цих ліків (необхідних для підтримки тиску на певному рівні) малює напис "Рецепт". І чомусь мені здається
що без рецепту мені ці ліки вже в аптеках не продадуть. А возити матусю з села за 40+ км щомісяця до клініки за рецептом - таке собі заняття. Тому я бачу що справа тут явно не в клікбейтності заголовка статті. І проблема може
виникнути там де її до цього не було.
Воот! Так паника и работает. Всего-то на информационном сайте стали предупреждать, что вообще-то по закону тут нужен рецепт. Уже лет так дцать, как нужен. А МОЗ наоборот, только ослабляет официальные ограничения. Пока ещё никому купить не отказали. Но на всякий случай нужно запастись.
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moveton
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