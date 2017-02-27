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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10428104291043010431>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 3.7 5 32
Менше 38,00
41%
13
38,00-38,50
16%
5
38,50-39,00
9%
3
39,00-39,50
3%
1
39,50-40,00
13%
4
40,00-40,50
9%
3
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
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43,00-43,50
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0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
9%
3
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Интересно, посему доллар проседает? В отношении к евро
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 22:54

  amtrans написав:
  Alien написав:А при чому коли їх відкрили? Правильно спитати а чому наразі такий ажіотаж що черги коло аптек на вулиці стоять по 10-15 чоловік. Півгодини тому спостерігав таке на власні очі. Народ з остраху що з введенням обов'язкових рецептів більше не зможе купувати любимі пігулки вже кілька днів вигрібає з аптек їхні запаси.


Сайты интернет-аптек с доставкой лежат. Так что то что вы видели вживую это вершина айсберга. У самого в семье двое хроников, пришлось непредвиденно раскошелиться на три косаря.

Пишуть що за фактом взагалі нічого не змінилося
1. Список рецептурний не змінювався
2. Контроль за аптеками теж
3. Відповідальність фармацевтів теж
Просто з 1 числа офіційно вводять е-рецепти на додаток до існуючих паперових (ті теж залишаються). У зв'язку з цим нагадали в парі статей, що у нас є рецептурний список і що туди входить вже багато років.
Чи то люди ідіоти, чи то реально хитро проплачене аптечне іпсо, хмм навіть не зна
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 23:11

  zerocool написав:Чи то люди ідіоти, чи то реально хитро проплачене аптечне іпсо, хмм навіть не зна

А надо ли особо проплачивать? Один кликбейтно написал: "С 1 апреля рецептурные лекарства будут продавать только по рецепту", при этом в самой статье честно указав, что ничего особенно не изменилось. Остальные средства мозгового истощения радостно раскопировали и творчески дополнили. Хомячки на всякий случай побежали. Дело житейское и тысячелетиями происходящее.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 23:49

  mephala написав:даже если аптечники и прибегут покупать бакс после распродаж то сделают это они на межбанке. где НБУ их отоварит не глядя. на наличный курс это не повлияет.

На міжбанку для бізнесу, а зряплата/дівіденди?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 23:50

  moveton написав:
  zerocool написав:Чи то люди ідіоти, чи то реально хитро проплачене аптечне іпсо, хмм навіть не зна

А надо ли особо проплачивать? Один кликбейтно написал: "С 1 апреля рецептурные лекарства будут продавать только по рецепту", при этом в самой статье честно указав, что ничего особенно не изменилось. Остальные средства мозгового истощения радостно раскопировали и творчески дополнили. Хомячки на всякий случай побежали. Дело житейское и тысячелетиями происходящее.

У тому то й справа що я так розумію, що раніше рецептурні ліки можна було продавати і без рецепту. Наприклад я після обстеження у клініці у місті та підбору ліків моїй матусі 80+, яка живе у селі, вже кілька років купував ті підібрані ліки у аптеках вільно. Наразі додаток таблеткі.юа при пошуку цих ліків (необхідних для підтримки тиску на певному рівні) малює напис "Рецепт". І чомусь мені здається що без рецепту мені ці ліки вже в аптеках не продадуть. А возити матусю з села за 40+ км щомісяця до клініки за рецептом - таке собі заняття. Тому я бачу що справа тут явно не в клікбейтності заголовка статті. І проблема може виникнути там де її до цього не було.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 23:57

  Alien написав:Наразі додаток таблеткі.юа при пошуку цих ліків (необхідних для підтримки тиску на певному рівні) малює напис "Рецепт". І чомусь мені здається що без рецепту мені ці ліки вже в аптеках не продадуть. А возити матусю з села за 40+ км щомісяця до клініки за рецептом - таке собі заняття. Тому я бачу що справа тут явно не в клікбейтності заголовка статті. І проблема може виникнути там де її до цього не було.

Воот! Так паника и работает. Всего-то на информационном сайте стали предупреждать, что вообще-то по закону тут нужен рецепт. Уже лет так дцать, как нужен. А МОЗ наоборот, только ослабляет официальные ограничения. Пока ещё никому купить не отказали. Но на всякий случай нужно запастись.

Но думаю, что от надписи на "таблетках" никто бы не напрягся. А вот когда невинное напоминание МОЗ уже даже без ссылки на оригинал перевирают до: "Багато медичних препаратів, які сьогодні перебувають у вільному доступі, з 1 квітня українцям доведеться купувати за рецептом" логично начинается: "«Німесил» і «Постинор» за рецептом: біля багатьох одеських аптек вишикувалися черги".
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 03:45

moveton
Уже появился мем "Меняю однокомнатную квартиру на две пачки нимесила"
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 09:23

  moveton написав:
  zerocool написав:Чи то люди ідіоти, чи то реально хитро проплачене аптечне іпсо, хмм навіть не зна

А надо ли особо проплачивать? Один кликбейтно написал: "С 1 апреля рецептурные лекарства будут продавать только по рецепту", при этом в самой статье честно указав, что ничего особенно не изменилось. Остальные средства мозгового истощения радостно раскопировали и творчески дополнили. Хомячки на всякий случай побежали. Дело житейское и тысячелетиями происходящее.


Когда у тебя родные зависят от этих лекарств, семейный врач смылся за границу а государством рулит цирк шапито то у здравомыслящих "хомячков" в общем то выбора не было. Лекарства не протухнут если это по назначению куплено а не что попало про запас. Мне больше интересно где в следующий раз держава налажает. Генераторы с повербанками были, лекарства были. Во что еще заранее инвестировать? :mrgreen:
amtrans
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 09:55

  zerocool написав:
  amtrans написав:
  Alien написав:А при чому коли їх відкрили? Правильно спитати а чому наразі такий ажіотаж що черги коло аптек на вулиці стоять по 10-15 чоловік. Півгодини тому спостерігав таке на власні очі. Народ з остраху що з введенням обов'язкових рецептів більше не зможе купувати любимі пігулки вже кілька днів вигрібає з аптек їхні запаси.


Сайты интернет-аптек с доставкой лежат. Так что то что вы видели вживую это вершина айсберга. У самого в семье двое хроников, пришлось непредвиденно раскошелиться на три косаря.

Пишуть що за фактом взагалі нічого не змінилося
1. Список рецептурний не змінювався
2. Контроль за аптеками теж
3. Відповідальність фармацевтів теж
Просто з 1 числа офіційно вводять е-рецепти на додаток до існуючих паперових (ті теж залишаються). У зв'язку з цим нагадали в парі статей, що у нас є рецептурний список і що туди входить вже багато років.
Чи то люди ідіоти, чи то реально хитро проплачене аптечне іпсо, хмм навіть не зна



Мені більше здаеться що при владі ідіоти!
Лікарь мені прописав "телдепін" від тиску пити до кінця життя, тепер кожно разу платити за відвідування лікарні щоб отримати рецепт? Лікарні готови до навали людей?

хто знає де можна сдати 100 долларів з затертістю в вигляді невиличкої плями, машинка купюру пропускає а банкомат не приймає. І яка зараз реальна комісія за це? В обміннику сказали 10%, но як на мене то занадто.
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 10:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

❗️Аптеки смогут продавать рецептурные препараты без рецепта до конца военного положения.

Соответствующее постановление Кабмина №542 было принято 7 мая 2022 года и действует до дня прекращения или отмены военного положения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что с 1 апреля перечень рецептурных препаратов не меняется, вводится только возможность получить их по электронному рецепту.


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/542 ... ceD4I#Text
prilepskiy
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