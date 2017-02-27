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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10428104291043010431

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 3.5 5 35
Менше 38,00
43%
15
38,00-38,50
17%
6
38,50-39,00
9%
3
39,00-39,50
3%
1
39,50-40,00
11%
4
40,00-40,50
9%
3
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
0
0
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
9%
3
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 10:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Slon_Nosov написав:В обміннику сказали 10%, но як на мене то занадто.
за декілька тижнів й курс на 10% знизився :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 11:05

  prilepskiy написав:❗️Аптеки смогут продавать рецептурные препараты без рецепта до конца военного положения.

Соответствующее постановление Кабмина №542 было принято 7 мая 2022 года и действует до дня прекращения или отмены военного положения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что с 1 апреля перечень рецептурных препаратов не меняется, вводится только возможность получить их по электронному рецепту.


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/542 ... ceD4I#Text

стадо знову красиво розвели на гроші.
зробили місячну касу аптекам. по красоті розвели електорат...
bamper
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 11:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Slon_Nosov написав:хто знає де можна сдати 100 долларів

евро нема? сча на "хлебушек" еврики сдаю...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 13:06

  Slon_Nosov написав:хто знає де можна сдати 100 долларів з затертістю в вигляді невиличкої плями, машинка купюру пропускає а банкомат не приймає. І яка зараз реальна комісія за це? В обміннику сказали 10%, но як на мене то занадто.

В іншому обміннику, в іншому банкоматі.
Якщо з комісією, то вона менше не буде.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 14:29

  Мизантрóп написав:
  Slon_Nosov написав:В обміннику сказали 10%, но як на мене то занадто.
за декілька тижнів й курс на 10% знизився :lol:
Поки що на 5% приблизно))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 16:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

37,90 харківські обмінки на продаж нікомунепотрібного виставили курс,
а в одній центральній так взаглі космос:38,10

курс долара реально уверх підштовхують
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 17:09

  Yuri_61 написав:37,90 харківські обмінки на продаж нікомунепотрібного виставили курс,
а в одній центральній так взаглі космос:38,10

курс долара реально уверх підштовхують

А Киев продает $ /37.60. неужели нашим любимым пенсионерам дадут возможность закупиться по курсу карусельщиков ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 17:38

  Yuri_61 написав:37,90 харківські обмінки на продаж нікомунепотрібного виставили курс,
а в одній центральній так взаглі космос:38,10

курс долара реально уверх підштовхують

Якби Ви не лінувались то побачили навіть через тирнет що в обмінках в Харькові майже завжди найвищий курс. І місяць назад так було.
alex lem
 
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