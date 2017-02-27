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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10429104301043110432

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 3.5 5 35
Менше 38,00
43%
15
38,00-38,50
17%
6
38,50-39,00
9%
3
39,00-39,50
3%
1
39,50-40,00
11%
4
40,00-40,50
9%
3
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
0
0
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
9%
3
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 19:52

  Игорь написав:А Киев продает $ /37.60. неужели нашим любимым пенсионерам дадут возможность закупиться по курсу карусельщиков ?

Інтрига тижня, невже готівка почне торгуватись на рівні соціальних валютних депо? Тобто десь 37.45?
Залишилось всього навсього плюс мінус 20 копійок...
А на носі травень, завжди післяпасхальний період означає найкращий курс долара, бо роздрібний рітейл відчуває брак вільних ресурсів, споживчий попит на мінімумі, попит на валюту ніякий, а ось аграрії відчувають справжню спрагу до гривні і зливають валюту... Гривня відчуває себе в травні пречудово і якщо НБУ захоче, то проламати курс нижче офіційного зможе без проблем.
Як казав ДС, то м'яч на полі бойових дій, з боку економіки все відносно гуд, тим паче НБУ не жаліє валюти ні на міжбанку, ні на готівці через Приват, якщо на фронті не буде ніяких форсмажорів, траблів з зерновим коридором, то курс може знизитись ближче до офіційного(36.6), або навіть нижче. :shock:
somilitark
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  #<1 ... 10429104301043110432
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