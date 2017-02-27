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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 01 кві, 2023 19:52
Игорь написав:
А Киев продает $ /37.60. неужели нашим любимым пенсионерам дадут возможность закупиться по курсу карусельщиков ?
Інтрига тижня, невже готівка почне торгуватись на рівні соціальних валютних депо? Тобто десь 37.45?
Залишилось всього навсього плюс мінус 20 копійок...
А на носі травень, завжди післяпасхальний період означає найкращий курс долара, бо роздрібний рітейл відчуває брак вільних ресурсів, споживчий попит на мінімумі, попит на валюту ніякий, а ось аграрії відчувають справжню спрагу до гривні і зливають валюту... Гривня відчуває себе в травні пречудово і якщо НБУ захоче, то проламати курс нижче офіційного зможе без проблем.
Як казав ДС, то м'яч на полі бойових дій, з боку економіки все відносно гуд, тим паче НБУ не жаліє валюти ні на міжбанку, ні на готівці через Приват, якщо на фронті не буде ніяких форсмажорів, траблів з зерновим коридором, то курс може знизитись ближче до офіційного(36.6), або навіть нижче.
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somilitark
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Додано: Суб 01 кві, 2023 20:32
somilitark написав:
то курс може знизитись ближче до офіційного(36.6), або навіть нижче.
Все заради матраців ПЕРЕСІЧНОГО.
По 24 коли буде?
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Прораб
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Додано: Суб 01 кві, 2023 20:36
somilitark написав: Игорь написав:
А Киев продает $ /37.60. неужели нашим любимым пенсионерам дадут возможность закупиться по курсу карусельщиков ?
Інтрига тижня, невже готівка почне торгуватись на рівні соціальних валютних депо? Тобто десь 37.45?
Залишилось всього навсього плюс мінус 20 копійок...
А на носі травень, завжди післяпасхальний період означає найкращий курс долара, бо роздрібний рітейл відчуває брак вільних ресурсів, споживчий попит на мінімумі, попит на валюту ніякий, а ось аграрії відчувають справжню спрагу до гривні і зливають валюту... Гривня відчуває себе в травні пречудово і якщо НБУ захоче, то проламати курс нижче офіційного зможе без проблем.
Як казав ДС, то м'яч на полі бойових дій, з боку економіки все відносно гуд, тим паче НБУ не жаліє валюти ні на міжбанку, ні на готівці через Приват, якщо на фронті не буде ніяких форсмажорів, траблів з зерновим коридором, то курс може знизитись ближче до офіційного(36.6), або навіть нижче.
о чем вы бредите если нал и безнал сугубо дотационны?
в смысле что сливают больше чем откупают.
курс будет ровно таким как того захочет (и сможет) сделать НБУ.
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mephala
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Додано: Суб 01 кві, 2023 21:14
Прораб написав: somilitark написав:
то курс може знизитись ближче до офіційного(36.6), або навіть нижче.
Все заради матраців ПЕРЕСІЧНОГО.
По 24 коли буде?
Скоріше не зовсім пересічного. Маючи інсайди можна було отримати і напевно було отримано 40-50% річних у валюті за перший квартал. Нагадує 2019.
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Ой+
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