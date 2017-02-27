Игорь написав:А Киев продает $ /37.60. неужели нашим любимым пенсионерам дадут возможность закупиться по курсу карусельщиков ?
Інтрига тижня, невже готівка почне торгуватись на рівні соціальних валютних депо? Тобто десь 37.45? Залишилось всього навсього плюс мінус 20 копійок... А на носі травень, завжди післяпасхальний період означає найкращий курс долара, бо роздрібний рітейл відчуває брак вільних ресурсів, споживчий попит на мінімумі, попит на валюту ніякий, а ось аграрії відчувають справжню спрагу до гривні і зливають валюту... Гривня відчуває себе в травні пречудово і якщо НБУ захоче, то проламати курс нижче офіційного зможе без проблем. Як казав ДС, то м'яч на полі бойових дій, з боку економіки все відносно гуд, тим паче НБУ не жаліє валюти ні на міжбанку, ні на готівці через Приват, якщо на фронті не буде ніяких форсмажорів, траблів з зерновим коридором, то курс може знизитись ближче до офіційного(36.6), або навіть нижче.
Игорь написав:А Киев продает $ /37.60. неужели нашим любимым пенсионерам дадут возможность закупиться по курсу карусельщиков ?
Інтрига тижня, невже готівка почне торгуватись на рівні соціальних валютних депо? Тобто десь 37.45? Залишилось всього навсього плюс мінус 20 копійок... А на носі травень, завжди післяпасхальний період означає найкращий курс долара, бо роздрібний рітейл відчуває брак вільних ресурсів, споживчий попит на мінімумі, попит на валюту ніякий, а ось аграрії відчувають справжню спрагу до гривні і зливають валюту... Гривня відчуває себе в травні пречудово і якщо НБУ захоче, то проламати курс нижче офіційного зможе без проблем. Як казав ДС, то м'яч на полі бойових дій, з боку економіки все відносно гуд, тим паче НБУ не жаліє валюти ні на міжбанку, ні на готівці через Приват, якщо на фронті не буде ніяких форсмажорів, траблів з зерновим коридором, то курс може знизитись ближче до офіційного(36.6), або навіть нижче.
о чем вы бредите если нал и безнал сугубо дотационны? в смысле что сливают больше чем откупают. курс будет ровно таким как того захочет (и сможет) сделать НБУ.
Игорь написав:А Киев продает $ /37.60. неужели нашим любимым пенсионерам дадут возможность закупиться по курсу карусельщиков ?
Інтрига тижня, невже готівка почне торгуватись на рівні соціальних валютних депо? Тобто десь 37.45? Залишилось всього навсього /плюс мінус 20 копійок... А на носі травень, завжди післяпасхальний період означає найкращий курс долара, бо роздрібний рітейл відчуває брак вільних ресурсів, споживчий попит на мінімумі, попит на валюту ніякий, а ось аграрії відчувають справжню спрагу до гривні і зливають валюту... Гривня відчуває себе в травні пречудово і якщо НБУ захоче, то проламати курс нижче офіційного зможе без проблем. Як казав ДС, то м'яч на полі бойових дій, з боку економіки все відносно гуд, тим паче НБУ не жаліє валюти ні на міжбанку, ні на готівці через Приват, якщо на фронті не буде ніяких форсмажорів, траблів з зерновим коридором, то курс може знизитись ближче до офіційного(36.6), або навіть нижче.