Игорь написав:А Киев продает $ /37.60. неужели нашим любимым пенсионерам дадут возможность закупиться по курсу карусельщиков ?
Інтрига тижня, невже готівка почне торгуватись на рівні соціальних валютних депо? Тобто десь 37.45? Залишилось всього навсього плюс мінус 20 копійок... А на носі травень, завжди післяпасхальний період означає найкращий курс долара, бо роздрібний рітейл відчуває брак вільних ресурсів, споживчий попит на мінімумі, попит на валюту ніякий, а ось аграрії відчувають справжню спрагу до гривні і зливають валюту... Гривня відчуває себе в травні пречудово і якщо НБУ захоче, то проламати курс нижче офіційного зможе без проблем. Як казав ДС, то м'яч на полі бойових дій, з боку економіки все відносно гуд, тим паче НБУ не жаліє валюти ні на міжбанку, ні на готівці через Приват, якщо на фронті не буде ніяких форсмажорів, траблів з зерновим коридором, то курс може знизитись ближче до офіційного(36.6), або навіть нижче.
Игорь написав:А Киев продает $ /37.60. неужели нашим любимым пенсионерам дадут возможность закупиться по курсу карусельщиков ?
Інтрига тижня, невже готівка почне торгуватись на рівні соціальних валютних депо? Тобто десь 37.45? Залишилось всього навсього плюс мінус 20 копійок... А на носі травень, завжди післяпасхальний період означає найкращий курс долара, бо роздрібний рітейл відчуває брак вільних ресурсів, споживчий попит на мінімумі, попит на валюту ніякий, а ось аграрії відчувають справжню спрагу до гривні і зливають валюту... Гривня відчуває себе в травні пречудово і якщо НБУ захоче, то проламати курс нижче офіційного зможе без проблем. Як казав ДС, то м'яч на полі бойових дій, з боку економіки все відносно гуд, тим паче НБУ не жаліє валюти ні на міжбанку, ні на готівці через Приват, якщо на фронті не буде ніяких форсмажорів, траблів з зерновим коридором, то курс може знизитись ближче до офіційного(36.6), або навіть нижче.
о чем вы бредите если нал и безнал сугубо дотационны? в смысле что сливают больше чем откупают. курс будет ровно таким как того захочет (и сможет) сделать НБУ.
Игорь написав:А Киев продает $ /37.60. неужели нашим любимым пенсионерам дадут возможность закупиться по курсу карусельщиков ?
Інтрига тижня, невже готівка почне торгуватись на рівні соціальних валютних депо? Тобто десь 37.45? Залишилось всього навсього /плюс мінус 20 копійок... А на носі травень, завжди післяпасхальний період означає найкращий курс долара, бо роздрібний рітейл відчуває брак вільних ресурсів, споживчий попит на мінімумі, попит на валюту ніякий, а ось аграрії відчувають справжню спрагу до гривні і зливають валюту... Гривня відчуває себе в травні пречудово і якщо НБУ захоче, то проламати курс нижче офіційного зможе без проблем. Як казав ДС, то м'яч на полі бойових дій, з боку економіки все відносно гуд, тим паче НБУ не жаліє валюти ні на міжбанку, ні на готівці через Приват, якщо на фронті не буде ніяких форсмажорів, траблів з зерновим коридором, то курс може знизитись ближче до офіційного(36.6), або навіть нижче.
bamper написав:стадо знову красиво розвели на гроші. зробили місячну касу аптекам. по красоті розвели електорат...
По ходу стадо все таки не розвели 😆 I не дарма люди стояли у чергах...
Рецептам таки бути! У частині регіонів України рецептурні препарати будуть відпускати лише так, – МОЗ.
З’явилася інформація, що більшість рецептурних ліків можуть продаватися без рецепта під час воєнного стану – згідно з постановою Кабміну від 7 травня 2022 року.
Утім, нещодавні зміни у законодавстві повертають обов'язковість рецептів у частині регіонів України, пояснило МОЗ.
Без рецепта їх можна буде купити у зоні бойових дій, під окупацією або в оточенні. У «мирних» областях – ні. Нова постанова КМУ вiд 17 березня 2023р коригує норму про вільний продаж ліків під час воєнного стану.