Игорь написав:А Киев продает $ /37.60. неужели нашим любимым пенсионерам дадут возможность закупиться по курсу карусельщиков ?
Інтрига тижня, невже готівка почне торгуватись на рівні соціальних валютних депо? Тобто десь 37.45? Залишилось всього навсього плюс мінус 20 копійок... А на носі травень, завжди післяпасхальний період означає найкращий курс долара, бо роздрібний рітейл відчуває брак вільних ресурсів, споживчий попит на мінімумі, попит на валюту ніякий, а ось аграрії відчувають справжню спрагу до гривні і зливають валюту... Гривня відчуває себе в травні пречудово і якщо НБУ захоче, то проламати курс нижче офіційного зможе без проблем. Як казав ДС, то м'яч на полі бойових дій, з боку економіки все відносно гуд, тим паче НБУ не жаліє валюти ні на міжбанку, ні на готівці через Приват, якщо на фронті не буде ніяких форсмажорів, траблів з зерновим коридором, то курс може знизитись ближче до офіційного(36.6), або навіть нижче.
Игорь написав:А Киев продает $ /37.60. неужели нашим любимым пенсионерам дадут возможность закупиться по курсу карусельщиков ?
Інтрига тижня, невже готівка почне торгуватись на рівні соціальних валютних депо? Тобто десь 37.45? Залишилось всього навсього плюс мінус 20 копійок... А на носі травень, завжди післяпасхальний період означає найкращий курс долара, бо роздрібний рітейл відчуває брак вільних ресурсів, споживчий попит на мінімумі, попит на валюту ніякий, а ось аграрії відчувають справжню спрагу до гривні і зливають валюту... Гривня відчуває себе в травні пречудово і якщо НБУ захоче, то проламати курс нижче офіційного зможе без проблем. Як казав ДС, то м'яч на полі бойових дій, з боку економіки все відносно гуд, тим паче НБУ не жаліє валюти ні на міжбанку, ні на готівці через Приват, якщо на фронті не буде ніяких форсмажорів, траблів з зерновим коридором, то курс може знизитись ближче до офіційного(36.6), або навіть нижче.
о чем вы бредите если нал и безнал сугубо дотационны? в смысле что сливают больше чем откупают. курс будет ровно таким как того захочет (и сможет) сделать НБУ.
Игорь написав:А Киев продает $ /37.60. неужели нашим любимым пенсионерам дадут возможность закупиться по курсу карусельщиков ?
Інтрига тижня, невже готівка почне торгуватись на рівні соціальних валютних депо? Тобто десь 37.45? Залишилось всього навсього /плюс мінус 20 копійок... А на носі травень, завжди післяпасхальний період означає найкращий курс долара, бо роздрібний рітейл відчуває брак вільних ресурсів, споживчий попит на мінімумі, попит на валюту ніякий, а ось аграрії відчувають справжню спрагу до гривні і зливають валюту... Гривня відчуває себе в травні пречудово і якщо НБУ захоче, то проламати курс нижче офіційного зможе без проблем. Як казав ДС, то м'яч на полі бойових дій, з боку економіки все відносно гуд, тим паче НБУ не жаліє валюти ні на міжбанку, ні на готівці через Приват, якщо на фронті не буде ніяких форсмажорів, траблів з зерновим коридором, то курс може знизитись ближче до офіційного(36.6), або навіть нижче.
bamper написав:стадо знову красиво розвели на гроші. зробили місячну касу аптекам. по красоті розвели електорат...
По ходу стадо все таки не розвели 😆 I не дарма люди стояли у чергах...
Рецептам таки бути! У частині регіонів України рецептурні препарати будуть відпускати лише так, – МОЗ.
З’явилася інформація, що більшість рецептурних ліків можуть продаватися без рецепта під час воєнного стану – згідно з постановою Кабміну від 7 травня 2022 року.
Утім, нещодавні зміни у законодавстві повертають обов'язковість рецептів у частині регіонів України, пояснило МОЗ.
Без рецепта їх можна буде купити у зоні бойових дій, під окупацією або в оточенні. У «мирних» областях – ні. Нова постанова КМУ вiд 17 березня 2023р коригує норму про вільний продаж ліків під час воєнного стану.
bamper написав:стадо знову красиво розвели на гроші. зробили місячну касу аптекам. по красоті розвели електорат...
По ходу стадо все таки не розвели 😆 I не дарма люди стояли у чергах...
Рецептам таки бути! У частині регіонів України рецептурні препарати будуть відпускати лише так, – МОЗ.
З’явилася інформація, що більшість рецептурних ліків можуть продаватися без рецепта під час воєнного стану – згідно з постановою Кабміну від 7 травня 2022 року.
Утім, нещодавні зміни у законодавстві повертають обов'язковість рецептів у частині регіонів України, пояснило МОЗ.
Без рецепта їх можна буде купити у зоні бойових дій, під окупацією або в оточенні. У «мирних» областях – ні. Нова постанова КМУ вiд 17 березня 2023р коригує норму про вільний продаж ліків під час воєнного стану.
А якщо таки відкрити саму постанову?
може здійснюватися без рецепта лікаря за умови надання відвідувачам працівниками аптек та їх структурних підрозділів під час відпуску таких ліків роз’яснення щодо необхідності їх використання згідно з інструкцією для їх медичного застосування
тобто все як і було - кажеш "мені дуже треба" і відпускають без рецепта
zerocool А якщо таки читати уважно та не виривати фразу iз контексту? То можливо стане зрозумiло, що вона стосується територій, які включені Мінреінтеграції до переліку таких, де ведуться активні бойові дії?
"Отже, з 1 квітня в Україні значну частину рецептурних ліків без рецепта можна купити у зоні бойових дій, під окупацією або в оточенні. Натомість у відносно "мирних" областях рецептурні препарати мають відпускатися за рецептом – зокрема, за електронним."