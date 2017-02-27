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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 кві, 2023 07:04
У мене великі сумніви що в умовах БД саме НБУ головний і успішний дирижор курсу валюти. Я не заперечую, що він впливає на коливання, але все ж основний тренд задає не він.
Уявімо, що дійсно у нього є свої люди, заради яких НБУ корегує курс. Як зможе НБУ гарантувати такому бенефіціару, що на протязі кварталу не трапиться якогось прориву фронту, від якого виникне паніка, в тому числі на валютному ринку. Що не трапиться якогось тактичного ядерного удару. Або якась (навіть вербальна) зміна тренду в західній допомозі (припинення її, хай навіть на словах). І таких «раптом» є чимало, і НБУ буде мати дуже обмежений перелік ричагів впливу.
Але такі непрозорі дї НБУ на чиюсь користь в умовному 2019 році я абсолютно не виключаю.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 07:25
Ой+ написав: FinTech написав: Ой+ написав:
Скоріше не зовсім пересічного. Маючи інсайди можна було отримати і напевно було отримано 40-50% річних у валюті за перший квартал. Нагадує 2019.
многовато, до 30%
3 міс взад можна було здати $ по 40,4, зараз вже рапортують про купівлю за 37,6. Маємо 7,4% за рахунок курсової різниці, додаємо щонайменше 3% за ОВДП чи навіть чистих за депо і отримуємо 10,4% за 3 місяці, або +40% річних.
zn.ua колись намагалось розібратись з найбільш геніальними провидцями, що у 2019 зіграли з ОВДП і отримали до понад 80% у валюті річних, але дані виявились комерційною таємницею. От і зараз щось подібне відбувається.
Цікавий тренд задає НБУ при постійному зростанні боргів та % по їх виплатах.
Та які провидці (інсайдери) ? Прості люди з громадською позицією, допомогали державі, купуючи ОВДП. Зайдіть на "Ринок ОВДП" і подивіться на цих героїв. Які у той невизначений час, коли одні кричали про 55, а інша половина каталися на конвертаційних депо, вкладалися у військові ОВДП. Тепер намагаємось за вуха притягнути їх причетність чи то до інсайдерів НБУ чи до апарату президента. Люди отримують плату за ризик.
А на рахунок комерційної (мабуть банківська) таємниці 2019р- то ви можете викласти свої дані та статки прямо сюди, щоб створити прецедент
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