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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10430104311043210433

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 3.5 5 37
Менше 38,00
43%
16
38,00-38,50
16%
6
38,50-39,00
8%
3
39,00-39,50
3%
1
39,50-40,00
11%
4
40,00-40,50
11%
4
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
0
0
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
8%
3
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 07:04

У мене великі сумніви що в умовах БД саме НБУ головний і успішний дирижор курсу валюти. Я не заперечую, що він впливає на коливання, але все ж основний тренд задає не він.
Уявімо, що дійсно у нього є свої люди, заради яких НБУ корегує курс. Як зможе НБУ гарантувати такому бенефіціару, що на протязі кварталу не трапиться якогось прориву фронту, від якого виникне паніка, в тому числі на валютному ринку. Що не трапиться якогось тактичного ядерного удару. Або якась (навіть вербальна) зміна тренду в західній допомозі (припинення її, хай навіть на словах). І таких «раптом» є чимало, і НБУ буде мати дуже обмежений перелік ричагів впливу.
Але такі непрозорі дї НБУ на чиюсь користь в умовному 2019 році я абсолютно не виключаю.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 07:25

  Ой+ написав:
  FinTech написав:
  Ой+ написав:Скоріше не зовсім пересічного. Маючи інсайди можна було отримати і напевно було отримано 40-50% річних у валюті за перший квартал. Нагадує 2019.
многовато, до 30%

3 міс взад можна було здати $ по 40,4, зараз вже рапортують про купівлю за 37,6. Маємо 7,4% за рахунок курсової різниці, додаємо щонайменше 3% за ОВДП чи навіть чистих за депо і отримуємо 10,4% за 3 місяці, або +40% річних.
zn.ua колись намагалось розібратись з найбільш геніальними провидцями, що у 2019 зіграли з ОВДП і отримали до понад 80% у валюті річних, але дані виявились комерційною таємницею. От і зараз щось подібне відбувається.
Цікавий тренд задає НБУ при постійному зростанні боргів та % по їх виплатах.

Та які провидці (інсайдери) ? Прості люди з громадською позицією, допомогали державі, купуючи ОВДП. Зайдіть на "Ринок ОВДП" і подивіться на цих героїв. Які у той невизначений час, коли одні кричали про 55, а інша половина каталися на конвертаційних депо, вкладалися у військові ОВДП. Тепер намагаємось за вуха притягнути їх причетність чи то до інсайдерів НБУ чи до апарату президента. Люди отримують плату за ризик.
А на рахунок комерційної (мабуть банківська) таємниці 2019р- то ви можете викласти свої дані та статки прямо сюди, щоб створити прецедент
Игорь
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