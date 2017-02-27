У мене великі сумніви що в умовах БД саме НБУ головний і успішний дирижор курсу валюти. Я не заперечую, що він впливає на коливання, але все ж основний тренд задає не він. Уявімо, що дійсно у нього є свої люди, заради яких НБУ корегує курс. Як зможе НБУ гарантувати такому бенефіціару, що на протязі кварталу не трапиться якогось прориву фронту, від якого виникне паніка, в тому числі на валютному ринку. Що не трапиться якогось тактичного ядерного удару. Або якась (навіть вербальна) зміна тренду в західній допомозі (припинення її, хай навіть на словах). І таких «раптом» є чимало, і НБУ буде мати дуже обмежений перелік ричагів впливу. Але такі непрозорі дї НБУ на чиюсь користь в умовному 2019 році я абсолютно не виключаю.
Ой+ написав:Скоріше не зовсім пересічного. Маючи інсайди можна було отримати і напевно було отримано 40-50% річних у валюті за перший квартал. Нагадує 2019.
многовато, до 30%
3 міс взад можна було здати $ по 40,4, зараз вже рапортують про купівлю за 37,6. Маємо 7,4% за рахунок курсової різниці, додаємо щонайменше 3% за ОВДП чи навіть чистих за депо і отримуємо 10,4% за 3 місяці, або +40% річних. zn.ua колись намагалось розібратись з найбільш геніальними провидцями, що у 2019 зіграли з ОВДП і отримали до понад 80% у валюті річних, але дані виявились комерційною таємницею. От і зараз щось подібне відбувається. Цікавий тренд задає НБУ при постійному зростанні боргів та % по їх виплатах.
Та які провидці (інсайдери) ? Прості люди з активною громадянською позицією, допомогали державі, купуючи ОВДП. Зайдіть на "Ринок ОВДП" і подивіться на цих героїв. Які у той невизначений час, коли одні кричали про 55, а інша половина каталися на конвертаційних депо, вкладалися у військові ОВДП. Тепер намагаємось за вуха притягнути їх причетність чи то до інсайдерів НБУ чи до апарату президента. Люди отримують плату за ризик. А на рахунок комерційної (мабуть банківська) таємниці 2019р- то ви можете викласти свої дані та статки прямо сюди, щоб створити прецедент І ще одне - так рахувати некоректно. Здали по 40.4, відкупились по 37.6 та ще й відсотки. Це ідеальні умови. Можливо вони взагалі нічого не здавали і не планують відкупати.
Востаннє редагувалось Игорь в Нед 02 кві, 2023 07:59, всього редагувалось 1 раз.
Игорь написав:Та які провидці (інсайдери) ? Прості люди з громадською позицією, допомогали державі, купуючи ОВДП. Зайдіть на "Ринок ОВДП" і подивіться на цих героїв. Які у той невизначений час, коли одні кричали про 55, а інша половина каталися на конвертаційних депо, вкладалися у військові ОВДП. Тепер намагаємось за вуха притягнути їх причетність чи то до інсайдерів НБУ чи до апарату президента. Люди отримують плату за ризик. А на рахунок комерційної (мабуть банківська) таємниці 2019р- то ви можете викласти свої дані та статки прямо сюди, щоб створити прецедент І ще одне - так рахувати некоректно. Здали по 40.4, відкупились по 37.6 та ще й відсотки. Це ідеальні умови. Можливо вони взагалі нічого не здавали і не планують відкупати.
Прості люди фізособи це 2% овдп https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp. Серед них є і ті, як я, що взяв овдп на початку війни під значно нижчі %, свідомо розуміючи, що вони будуть збиткові. Можливо, хтось і попав випадково в ракетний тренд. У 2019 я з овдп справи не мав - викладаю таємницю. Проте:
Ой+ написав:
Юлiя Самаєва Редактор відділу економіки DT.UA ... для підвищення привабливості облігацій до багатьох із них додатково застосовувався дисконт від 2 до 15% до номіналу. Тобто, незважаючи на від початку високі ставки, інвестор отримував ще й додатковий дохід за рахунок наступного повернення повної вартості за номіналом. І кожен, хто уважно спостерігає за діями регулятора на валютному ринку, розуміє, що Нацбанк впливає на курс і встановлює його на тому рівні, що потрібен. І головне запитання: кому потрібен? Країна жодних вигод від ревальвації не отримала. Зате їх точно отримали ті, хто купив облігації при курсі 28 грн/дол., а погашав при 24 грн/дол. Чи могли ці облігації купуватися в інтересах діючих членів правління самого НБУ або чиновників Мінфіну? Запросто. Все анонімно та секретно, як відповіли нам у самому Мінфіні. Ніхто ніколи не дізнається, за чий саме банкет ми так дорого заплатили. https://zn.ua/ukr/macrolevel/investor-r ... 9908_.html
Знову ж таки мені в принципі ревальвація в якійсь мірі навіть в плюс, але за державу гірко з черговим дежавю. Знову ж таки, як і в попередні рази, прийде час платити по зобов'язанням. І заплатять всі, навіть ті хто взагалі далекі предалекі від всіх цих ігор.
Игорь написав:Прості люди з громадською позицією, допомогали державі, купуючи ОВДП.
у червні 2022 закінчився термін моїх 1,5річних ОВДП (сума 1,6млн), спочатку був план отримати гривню і купити долар (по 35,5 на той час), але ліміт 100к на день домовився з банком що повертають 400к (під 0,5% комісії) а на решту я купив військові ОВПД на 7 місяців, отримав гроші після 12 січня (300к-банк брав комісію 1%) і решту 700к залишив на місячному депо-це покрило мої витрати на комісію. у лютому отримав решту гривні-за 8 місяців мої збитки були десь 400-450 дол, але це ніщо, порівняно з тим що допоміг Мінфіну(своїми коштами) у той складний час. Я не бравірую цим, тому що спочатку був готовий до втрат десь 1к доларів-намагатись заробляти на своїх коштах-це нормально, питання як використовуєш свій профіт.
пс стосовно 80% профіту у валюті на гривневих ОВДП у 2019р-це велике перебільшення, сам рахував і отримав результат десь 35-38% (як продати євро в січні по 32 і на рік купити ОВДП до січня 2020)
в травні 2019 була велика сума на депо в євро-на день повернення депо банк зробив пропозицію залишити валюту на 6 міс під 4,7% (до того у них була ставка 2,7% на 6міс) в листопаді (колі повернули євро) курс долара був 24, а євро 26 (в травні 30) ми гарно вміємо рахувати постфактум-продай євро по 30 -на ОВДП під 20% на півроку і купи євро по 26 (25,7)
prodigy написав:пс стосовно 80% профіту у валюті на гривневих ОВДП у 2019р-це велике перебільшення, сам рахував і отримав результат десь 35-38% (як продати євро в січні по 32 і на рік купити ОВДП до січня 2020)
Я привів вчергове посилання https://zn.ua/ukr/macrolevel/investor-r ... 9908_.html в якому є табличка, де розписані коди облігацій, номінальний дохід, рівень дохідності з урахуванням курсової різниці. А ще в окремих випадках була дисконтна знижка. Познайомтесь з дохідністю UA4000203244. Єдине, що так і не стало відомо хто ж ці геніальні доморощені сороси. У 2008 р. перед офіційним грнукріпляжем інсайд мав космічний мер, чим і непогано скористався. Але це в ніякі наслідки не вилилось, хоча використання подібних інсайдів в демократичних суспільствах це кримінал. І ще цитату:
дядя Caша написав:
Ой+ написав:А якщо ще була/буде ревальвація, то взагалі за державу обідно.
Возвращаясь к теме доходности гривневых ОВГЗ, замечу: без плавной девальвации гривни она высоковата. В 2005 в апреле уже было. Вызвав брутальный вопрос тогдашнего начальника Привата Дубилета А. к Стельмаху: "На кого работаешь, Дед!?"
Ой+ написав:У 2008 р. перед офіційним грнукріпляжем інсайд мав космічний мер, чим і непогано скористався. Але це в ніякі наслідки не вилилось, хоча використання подібних інсайдів в демократичних суспільствах це кримінал.
Якщо цей інсайд не був доведений у суді то ви попадаєте під статтю про поширення неправдивих вигадок, що ганьблять іншу особу.
prodigy написав:пс стосовно 80% профіту у валюті на гривневих ОВДП у 2019р-це велике перебільшення, сам рахував і отримав результат десь 35-38% (як продати євро в січні по 32 і на рік купити ОВДП до січня 2020)
Я привів вчергове посилання https://zn.ua/ukr/macrolevel/investor-r ... 9908_.html в якому є табличка, де розписані коди облігацій, номінальний дохід, рівень дохідності з урахуванням курсової різниці. А ще в окремих випадках була дисконтна знижка. Познайомтесь з дохідністю UA4000203244. Єдине, що так і не стало відомо хто ж ці геніальні доморощені сороси. У 2008 р. перед офіційним грнукріпляжем інсайд мав космічний мер, чим і непогано скористався. Але це в ніякі наслідки не вилилось, хоча використання подібних інсайдів в демократичних суспільствах це кримінал. І ще цитату:
дядя Caша написав:
Ой+ написав:А якщо ще була/буде ревальвація, то взагалі за державу обідно.
Возвращаясь к теме доходности гривневых ОВГЗ, замечу: без плавной девальвации гривни она высоковата. В 2005 в апреле уже было. Вызвав брутальный вопрос тогдашнего начальника Привата Дубилета А. к Стельмаху: "На кого работаешь, Дед!?"
US
нагадаю хронологію. причину зміцнення гривні - іноземці інвестували 5 ярдів дол в ОВДП. але це сталося ще в першому півріччі. але на кінець року цей портфель ОВДП залишився. то хто ж тоді заробив???
ви дійсно демонструєте роздуми в стилі, як багато можна було заробити, якби... як там - "знал бы прикуп - жил бы в Сочи" (c)
але коли заводили ОВДП, я гадаю ще ніхто не прогнозував такого зміцнення. єдине актуальне питання - хто ж ці іноземці, які завели гроші в Україну в 2019 році, але воно не пов'язане з курсом.
upd прочитав статтю. якщо це редактор відділу Економіка, то з zn.ua все зрозуміло. в поганому сенсі
ті, хто купив ОВГЗ на кошти від продажу грн по 28, а потім отримав гроші при курсі 24 й знову конвертував в долари - математика покаже саме такий прибуток. Але одне АЛЕ - а взагалі були такі люди? бо ті, хто купував з дисконтом - вони купували через дисконт - тут могли бути зловжиння. іноземців в січні 2019 року ще не було, а коли вони заходили - курс вже був 26. а коли закінчився строк ОВДП - то вже 28 - 2020 пам'ятаємо? заробили так, офігеть
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 02 кві, 2023 09:36, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Ну відправте сигнал в космос. Ось зараз і посилань на цю цікаву історію вже не найдеш. З часом і на інші цікаві історії казкових збагачень не буде слідів. Як і судових чи навіть політичних наслідків. У 2020 р. одна особа, яка по посаді має недоторканість від судового переслідування, забула внести дохід від ОВДП в декларацію. Проте далі пшику звичайно нічого не було.
єдине актуальне питання - хто ж ці іноземці, які завели гроші в Україну в 2019 році
Питання ще є вони дійсно "іноземці", чи власники колекцій паспортів? Відкланююсь. Можете колективно далі розвінчувати.
Ой+ написав:Скоріше не зовсім пересічного. Маючи інсайди можна було отримати і напевно було отримано 40-50% річних у валюті за перший квартал. Нагадує 2019.
многовато, до 30%
3 міс взад можна було здати $ по 40,4, зараз вже рапортують про купівлю за 37,6. Маємо 7,4% за рахунок курсової різниці, додаємо щонайменше 3% за ОВДП чи навіть чистих за депо і отримуємо 10,4% за 3 місяці, або +40% річних.
Та можна було i дорожче у груднi здати, наприкiнцi ~ 40,65-40,70. Однак в подальшому, чому саме ОВДП чи депо? На них свiт клином зiйшовся? Чому тодi не iншi фiн. iнструменти? А чому обов'язково "додаємо", а не навпаки, вiднiмаємо, наприклад, пiдвiв iнший iнсайд по криптi i отримали збиток? Тобто, зниження курсу за 3 мic - це факт, а все iнше - гадання на кавовiй гущi, бо можна було багато чого, у тому числi i Машку за ляшку.