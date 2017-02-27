Додано: Нед 02 кві, 2023 09:24

Ой+ написав: prodigy написав: пс

стосовно 80% профіту у валюті на гривневих ОВДП у 2019р-це велике перебільшення,

сам рахував і отримав результат десь 35-38% (як продати євро в січні по 32 і на рік купити ОВДП до січня 2020) псстосовно 80% профіту у валюті на гривневих ОВДП у 2019р-це велике перебільшення,сам рахував і отримав результат десь 35-38% (як продати євро в січні по 32 і на рік купити ОВДП до січня 2020)

Я привів вчергове посилання https://zn.ua/ukr/macrolevel/investor-r ... 9908_.html в якому є табличка, де розписані коди облігацій, номінальний дохід, рівень дохідності з урахуванням курсової різниці. А ще в окремих випадках була дисконтна знижка. Познайомтесь з дохідністю UA4000203244. Єдине, що так і не стало відомо хто ж ці геніальні доморощені сороси.

У 2008 р. перед офіційним грнукріпляжем інсайд мав космічний мер, чим і непогано скористався. Але це в ніякі наслідки не вилилось, хоча використання подібних інсайдів в демократичних суспільствах це кримінал.

І ще цитату:

дядя Caша написав: Ой+ написав: А якщо ще була/буде ревальвація, то взагалі за державу обідно. А якщо ще була/буде ревальвація, то взагалі за державу обідно.



Возвращаясь к теме доходности гривневых ОВГЗ, замечу: без плавной девальвации гривни она высоковата.

В 2005 в апреле уже было. Вызвав брутальный вопрос тогдашнего начальника Привата Дубилета А. к Стельмаху: "На кого работаешь, Дед!?"



US Я привів вчергове посиланняв якому є табличка, де розписані коди облігацій, номінальний дохід, рівень дохідності з урахуванням курсової різниці. А ще в окремих випадках була дисконтна знижка. Познайомтесь з дохідністю UA4000203244. Єдине, що так і не стало відомо хто ж ці геніальні доморощені сороси.У 2008 р. перед офіційним грнукріпляжем інсайд мав космічний мер, чим і непогано скористався. Але це в ніякі наслідки не вилилось, хоча використання подібних інсайдів в демократичних суспільствах це кримінал.І ще цитату:

нагадаю хронологію. причину зміцнення гривні - іноземці інвестували 5 ярдів дол в ОВДП. але це сталося ще в першому півріччі. але на кінець року цей портфель ОВДП залишився. то хто ж тоді заробив???ви дійсно демонструєте роздуми в стилі, як багато можна було заробити, якби...як там - "знал бы прикуп - жил бы в Сочи" (c)але коли заводили ОВДП, я гадаю ще ніхто не прогнозував такого зміцнення. єдине актуальне питання - хто ж ці іноземці, які завели гроші в Україну в 2019 році, але воно не пов'язане з курсом.upd прочитав статтю. якщо це редактор відділу Економіка, то з zn.ua все зрозуміло. в поганому сенсіті, хто купив ОВГЗ на кошти від продажу грн по 28, а потім отримав гроші при курсі 24 й знову конвертував в долари - математика покаже саме такий прибуток. Але одне АЛЕ - а взагалі були такі люди?бо ті, хто купував з дисконтом - вони купували через дисконт - тут могли бути зловжиння. іноземців в січні 2019 року ще не було, а коли вони заходили - курс вже був 26. а коли закінчився строк ОВДП - то вже 28 - 2020 пам'ятаємо? заробили так, офігеть