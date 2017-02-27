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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10431104321043310434

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 3.4 5 38
Менше 38,00
45%
17
38,00-38,50
16%
6
38,50-39,00
8%
3
39,00-39,50
3%
1
39,50-40,00
11%
4
40,00-40,50
11%
4
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
0
0
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
8%
3
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 11:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Предлагаю, что основных причин укрепления гривны две:
1. Урезание боевых (меньше спрос на наличку)
2. Постепенный рост перечислений в Украину наличной валюты от трудоустроившихся мигрантов
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 11:14

  antey1969 написав:Предлагаю, что основных причин укрепления гривны две:
1. Урезание боевых (меньше спрос на наличку)
2. Постепенный рост перечислений в Украину наличной валюты от трудоустроившихся мигрантов


1. Судя по отзывам знакомых именно боевые выплатили в полном объеме.
2. Серьезно? А уточните пожалуйста кому именно они эту валюту перечисляют сюда?

В Україну з використанням систем переказу коштів (створених як резидентами, так і нерезидентами) було переказано близько 2,15 млрд дол в еквіваленті - приблизно стільки ж, як і за аналогічний період 2021 року.


https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/14/698029/
Востаннє редагувалось amtrans в Нед 02 кві, 2023 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 11:24

antey1969 Недооцінюєте вплив карусель.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 11:38

  antey1969 написав:Предлагаю, что основных причин укрепления гривны две:
1. Урезание боевых (меньше спрос на наличку)
2. Постепенный рост перечислений в Украину наличной валюты от трудоустроившихся мигрантов

Основные 2 причины - это:
- удержание фронта (фортеця Бахмут) и ожидание успешного контрнаступления
- желание НБУ и/или установка сверху, подкрепленная помощью международных партнеров и их заверениями в дальнейшей поддержке.
Все остальные причины - немаловажные, но уже косвенные.
FinTech
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