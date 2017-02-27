antey1969 написав:Предлагаю, что основных причин укрепления гривны две: 1. Урезание боевых (меньше спрос на наличку) 2. Постепенный рост перечислений в Украину наличной валюты от трудоустроившихся мигрантов
1. Судя по отзывам знакомых именно боевые выплатили в полном объеме. 2. Серьезно? А уточните пожалуйста кому именно они эту валюту перечисляют сюда?
В Україну з використанням систем переказу коштів (створених як резидентами, так і нерезидентами) було переказано близько 2,15 млрд дол в еквіваленті - приблизно стільки ж, як і за аналогічний період 2021 року.
antey1969 написав:Предлагаю, что основных причин укрепления гривны две: 1. Урезание боевых (меньше спрос на наличку) 2. Постепенный рост перечислений в Украину наличной валюты от трудоустроившихся мигрантов
Основные 2 причины - это: - удержание фронта (фортеця Бахмут) и ожидание успешного контрнаступления - желание НБУ и/или установка сверху, подкрепленная помощью международных партнеров и их заверениями в дальнейшей поддержке. Все остальные причины - немаловажные, но уже косвенные.