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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10431104321043310434

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 3.5 5 40
Менше 38,00
43%
17
38,00-38,50
18%
7
38,50-39,00
8%
3
39,00-39,50
3%
1
39,50-40,00
10%
4
40,00-40,50
13%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
0
0
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 11:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Предлагаю, что основных причин укрепления гривны две:
1. Урезание боевых (меньше спрос на наличку)
2. Постепенный рост перечислений в Украину наличной валюты от трудоустроившихся мигрантов
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 11:14

  antey1969 написав:Предлагаю, что основных причин укрепления гривны две:
1. Урезание боевых (меньше спрос на наличку)
2. Постепенный рост перечислений в Украину наличной валюты от трудоустроившихся мигрантов


1. Судя по отзывам знакомых именно боевые выплатили в полном объеме.
2. Серьезно? А уточните пожалуйста кому именно они эту валюту перечисляют сюда?

В Україну з використанням систем переказу коштів (створених як резидентами, так і нерезидентами) було переказано близько 2,15 млрд дол в еквіваленті - приблизно стільки ж, як і за аналогічний період 2021 року.


https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/14/698029/
Востаннє редагувалось amtrans в Нед 02 кві, 2023 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 11:24

antey1969 Недооцінюєте вплив карусель.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 11:38

  antey1969 написав:Предлагаю, что основных причин укрепления гривны две:
1. Урезание боевых (меньше спрос на наличку)
2. Постепенный рост перечислений в Украину наличной валюты от трудоустроившихся мигрантов

Основные 2 причины - это:
- удержание фронта (фортеця Бахмут) и ожидание успешного контрнаступления
- желание НБУ и/или установка сверху, подкрепленная помощью международных партнеров и их заверениями в дальнейшей поддержке.
Все остальные причины - немаловажные, но уже косвенные.
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:34

  antey1969 написав:Предлагаю, что основных причин укрепления гривны две:
1. Урезание боевых (меньше спрос на наличку)
2. Постепенный рост перечислений в Украину наличной валюты от трудоустроившихся мигрантов

Садись, два!
Курсом всегда управляют в первую очередь ожидания, сиречь психология. Вы не задумывались почему гривна начала резко укрепляться именно после 24 февраля, после того, как обещанного СМИ полномасштабного русского наступления и Армагеддона не случилось))
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:42

  asti написав:
  antey1969 написав:Предлагаю, что основных причин укрепления гривны две:
1. Урезание боевых (меньше спрос на наличку)
2. Постепенный рост перечислений в Украину наличной валюты от трудоустроившихся мигрантов

Садись, два!
Курсом всегда управляют в первую очередь ожидания, сиречь психология. Вы не задумывались почему гривна начала резко укрепляться именно после 24 февраля, после того, как обещанного СМИ полномасштабного русского наступления и Армагеддона не случилось))

Думаю, просто снова заработали на полную мощность разрушенные заводы. А народ, жирно поднакопивший за год зеленых, в своей массе срочно побежал сливать никомуненужный и вкладываться в самую красивую. Опять же, мощная посевная, отличные виды на урожай в этом году.
Все положительные факторы сложились один к другому.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:49

  antey1969 написав:Пр̶е̶д̶л̶а̶г̶а̶ю̶,̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶о̶с̶н̶о̶в̶н̶ы̶х̶ ̶п̶р̶и̶ч̶и̶н̶ ̶у̶к̶р̶е̶п̶л̶е̶н̶и̶я̶ ̶г̶р̶и̶в̶н̶ы̶ ̶д̶в̶е̶:̶
̶1̶.̶ ̶У̶р̶е̶з̶а̶н̶и̶е̶ ̶б̶о̶е̶в̶ы̶х̶ ̶(̶м̶е̶н̶ь̶ш̶е̶ ̶с̶п̶р̶о̶с̶ ̶н̶а̶ ̶н̶а̶л̶и̶ч̶к̶у̶)̶
̶2̶.̶ ̶П̶о̶с̶т̶е̶п̶е̶н̶н̶ы̶й̶ ̶р̶о̶с̶т̶ ̶п̶е̶р̶е̶ч̶и̶с̶л̶е̶н̶и̶й̶ ̶в̶ ̶У̶к̶р̶а̶и̶н̶у̶ ̶н̶а̶л̶и̶ч̶н̶о̶й̶ ̶в̶а̶л̶ю̶т̶ы̶ ̶о̶т̶ ̶т̶р̶у̶д̶о̶у̶с̶т̶р̶о̶и̶в̶ш̶и̶х̶с̶я̶ ̶м̶и̶г̶р̶а̶н̶т̶о̶в̶

примат
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 13:21

  asti написав:
  antey1969 написав:Предлагаю, что основных причин укрепления гривны две:
1. Урезание боевых (меньше спрос на наличку)
2. Постепенный рост перечислений в Украину наличной валюты от трудоустроившихся мигрантов

Садись, два!
Курсом всегда управляют в первую очередь ожидания, сиречь психология. Вы не задумывались почему гривна начала резко укрепляться именно после 24 февраля, после того, как обещанного СМИ полномасштабного русского наступления и Армагеддона не случилось))


Ну во первых не мог существовать вечно этот заработок на арбитраже между наличным и социальным курсом, что-то куда то должно было прийти либо наличный к официальному либо наоборот. Я лично доволен своей достаточно крупной ставкой на ОВГЗ, благо ими можно рулить находясь вдалеке от цивилизации.
Во вторых, касательно психологии это не финиш, дела на фронте не такие радужные как подают в инфополе, и для тех кто хочет слить свои баксы дороже, или дешевле откупить активы боюсь будет еще возможность. Анонсированное контрнаступление и/или зачистка т/н пмр наши ипсо для того чтобы навязать кацапам реакцию на наши планы а не реализацию собственных.
Если наступление провалится или до его начала случится беда на фронте, в инфополе вывалится столько дерьма которое год сдерживалось цензурой, что наиболее мнительные побегут покупать бакс по любой цене.
Вибачаюсь если сильно сгущаю краски, но впервые за два месяца оказался в цивилизации и оказалось что в тылу мы кацапов уже победили... а кацапы довольно быстро учатся (да в основном у нас), используют свои традиционно сильные стороны и закрывают слабые места.

Ну а урезание боевых, это свинство!!!!, у военных нет возможности отказаться от "работы" по причине одностороннего изменения существенных условий "зарплаты", как сделал бы любой уважающий себя работник на гражданке.
viy
 
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