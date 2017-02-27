Додано: Нед 02 кві, 2023 13:21

asti написав: antey1969 написав: Предлагаю, что основных причин укрепления гривны две:

1. Урезание боевых (меньше спрос на наличку)

2. Постепенный рост перечислений в Украину наличной валюты от трудоустроившихся мигрантов Предлагаю, что основных причин укрепления гривны две:1. Урезание боевых (меньше спрос на наличку)2. Постепенный рост перечислений в Украину наличной валюты от трудоустроившихся мигрантов

Садись, два!

Курсом всегда управляют в первую очередь ожидания, сиречь психология. Вы не задумывались почему гривна начала резко укрепляться именно после 24 февраля, после того, как обещанного СМИ полномасштабного русского наступления и Армагеддона не случилось)) Садись, два!Курсом всегда управляют в первую очередь ожидания, сиречь психология. Вы не задумывались почему гривна начала резко укрепляться именно после 24 февраля, после того, как обещанного СМИ полномасштабного русского наступления и Армагеддона не случилось))

Ну во первых не мог существовать вечно этот заработок на арбитраже между наличным и социальным курсом, что-то куда то должно было прийти либо наличный к официальному либо наоборот. Я лично доволен своей достаточно крупной ставкой на ОВГЗ, благо ими можно рулить находясь вдалеке от цивилизации.Во вторых, касательно психологии это не финиш, дела на фронте не такие радужные как подают в инфополе, и для тех кто хочет слить свои баксы дороже, или дешевле откупить активы боюсь будет еще возможность. Анонсированное контрнаступление и/или зачистка т/н пмр наши ипсо для того чтобы навязать кацапам реакцию на наши планы а не реализацию собственных.Если наступление провалится или до его начала случится беда на фронте, в инфополе вывалится столько дерьма которое год сдерживалось цензурой, что наиболее мнительные побегут покупать бакс по любой цене.Вибачаюсь если сильно сгущаю краски, но впервые за два месяца оказался в цивилизации и оказалось что в тылу мы кацапов уже победили... а кацапы довольно быстро учатся (да в основном у нас), используют свои традиционно сильные стороны и закрывают слабые места.Ну а урезание боевых, это свинство!!!!, у военных нет возможности отказаться от "работы" по причине одностороннего изменения существенных условий "зарплаты", как сделал бы любой уважающий себя работник на гражданке.