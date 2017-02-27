antey1969 написав:Предлагаю, что основных причин укрепления гривны две: 1. Урезание боевых (меньше спрос на наличку) 2. Постепенный рост перечислений в Украину наличной валюты от трудоустроившихся мигрантов
1. Судя по отзывам знакомых именно боевые выплатили в полном объеме. 2. Серьезно? А уточните пожалуйста кому именно они эту валюту перечисляют сюда?
В Україну з використанням систем переказу коштів (створених як резидентами, так і нерезидентами) було переказано близько 2,15 млрд дол в еквіваленті - приблизно стільки ж, як і за аналогічний період 2021 року.
antey1969 написав:Предлагаю, что основных причин укрепления гривны две: 1. Урезание боевых (меньше спрос на наличку) 2. Постепенный рост перечислений в Украину наличной валюты от трудоустроившихся мигрантов
Основные 2 причины - это: - удержание фронта (фортеця Бахмут) и ожидание успешного контрнаступления - желание НБУ и/или установка сверху, подкрепленная помощью международных партнеров и их заверениями в дальнейшей поддержке. Все остальные причины - немаловажные, но уже косвенные.
antey1969 написав:Предлагаю, что основных причин укрепления гривны две: 1. Урезание боевых (меньше спрос на наличку) 2. Постепенный рост перечислений в Украину наличной валюты от трудоустроившихся мигрантов
Садись, два! Курсом всегда управляют в первую очередь ожидания, сиречь психология. Вы не задумывались почему гривна начала резко укрепляться именно после 24 февраля, после того, как обещанного СМИ полномасштабного русского наступления и Армагеддона не случилось))
antey1969 написав:Предлагаю, что основных причин укрепления гривны две: 1. Урезание боевых (меньше спрос на наличку) 2. Постепенный рост перечислений в Украину наличной валюты от трудоустроившихся мигрантов
Садись, два! Курсом всегда управляют в первую очередь ожидания, сиречь психология. Вы не задумывались почему гривна начала резко укрепляться именно после 24 февраля, после того, как обещанного СМИ полномасштабного русского наступления и Армагеддона не случилось))
Думаю, просто снова заработали на полную мощность разрушенные заводы. А народ, жирно поднакопивший за год зеленых, в своей массе срочно побежал сливать никомуненужный и вкладываться в самую красивую. Опять же, мощная посевная, отличные виды на урожай в этом году. Все положительные факторы сложились один к другому.
antey1969 написав:Предлагаю, что основных причин укрепления гривны две: 1. Урезание боевых (меньше спрос на наличку) 2. Постепенный рост перечислений в Украину наличной валюты от трудоустроившихся мигрантов
Садись, два! Курсом всегда управляют в первую очередь ожидания, сиречь психология. Вы не задумывались почему гривна начала резко укрепляться именно после 24 февраля, после того, как обещанного СМИ полномасштабного русского наступления и Армагеддона не случилось))
Ну во первых не мог существовать вечно этот заработок на арбитраже между наличным и социальным курсом, что-то куда то должно было прийти либо наличный к официальному либо наоборот. Я лично доволен своей достаточно крупной ставкой на ОВГЗ, благо ими можно рулить находясь вдалеке от цивилизации. Во вторых, касательно психологии это не финиш, дела на фронте не такие радужные как подают в инфополе, и для тех кто хочет слить свои баксы дороже, или дешевле откупить активы боюсь будет еще возможность. Анонсированное контрнаступление и/или зачистка т/н пмр наши ипсо для того чтобы навязать кацапам реакцию на наши планы а не реализацию собственных. Если наступление провалится или до его начала случится беда на фронте, в инфополе вывалится столько дерьма которое год сдерживалось цензурой, что наиболее мнительные побегут покупать бакс по любой цене. Вибачаюсь если сильно сгущаю краски, но впервые за два месяца оказался в цивилизации и оказалось что в тылу мы кацапов уже победили... а кацапы довольно быстро учатся (да в основном у нас), используют свои традиционно сильные стороны и закрывают слабые места.
Ну а урезание боевых, это свинство!!!!, у военных нет возможности отказаться от "работы" по причине одностороннего изменения существенных условий "зарплаты", как сделал бы любой уважающий себя работник на гражданке.
antey1969 написав:Думаю, просто снова заработали на полную мощность разрушенные заводы. А народ, жирно поднакопивший за год зеленых, в своей массе срочно побежал сливать никомуненужный и вкладываться в самую красивую. Опять же, мощная посевная, отличные виды на урожай в этом году. Все положительные факторы сложились один к другому.
Надо смайлы ставить, не все иронию поймут, кто то еще всерьез воспримет. Как и в вашем предыдущем комментарии про разжиревших беженцев, переводящих валюту непонятно кому как фактор стабильности валютного рынка в Украине.