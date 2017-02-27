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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 15:17
FinTech написав: antey1969 написав:
Предлагаю, что основных причин укрепления гривны две:
1. Урезание боевых (меньше спрос на наличку)
2. Постепенный рост перечислений в Украину наличной валюты от трудоустроившихся мигрантов
Основные 2 причины - это:
- удержание фронта (фортеця Бахмут) и ожидание успешного контрнаступления
- желание НБУ и/или установка сверху, подкрепленная помощью международных партнеров и их заверениями в дальнейшей поддержке.
Все остальные причины - немаловажные, но уже косвенные.
психологія дійсно впливає, але це має вимір в тому, що коли всі побіжать купляти - ми це побачимо на цифрах - а зараз цього ефекту немає.
щось в мене закрадається думка, що в країни дійсно не вистачає готівкової гривні. її рівень на 31 березня - 676 ярдів
грн. на цьому рівні готівка тримається протягом всієї війни. хоча загалом гривні стало більше на 400 ярдів
за 2022 рік - але з якихось причин її тримають на рахунках в банках.
плюс дійсно каруселі, а це теж 200 млн
дол на місяць. й хто б щоб не глузував, але переводи від заробітчан тримаються теж на рівні 1 ярд дол
на місяць. таким чином готівковий долар - по 1 ярду
на місяць в кеш пішов за січень-лютий.
таким чином гривні мало, а дол - чимало - тому й зміцнюється гривня. але не забуваємо - безготівкової гривні занадто багато. якщо НБУ та банки на 3 місяці її зв'яжуть на депо - поки що ситуація буде стабільна.
а далі подивимось
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 02 кві, 2023 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 15:17
ScaryBee написав: antey1969 написав:
Пр̶е̶д̶л̶а̶г̶а̶ю̶,̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶о̶с̶н̶о̶в̶н̶ы̶х̶ ̶п̶р̶и̶ч̶и̶н̶ ̶у̶к̶р̶е̶п̶л̶е̶н̶и̶я̶ ̶г̶р̶и̶в̶н̶ы̶ ̶д̶в̶е̶:̶
̶1̶.̶ ̶У̶р̶е̶з̶а̶н̶и̶е̶ ̶б̶о̶е̶в̶ы̶х̶ ̶(̶м̶е̶н̶ь̶ш̶е̶ ̶с̶п̶р̶о̶с̶ ̶н̶а̶ ̶н̶а̶л̶и̶ч̶к̶у̶)̶
̶2̶.̶ ̶П̶о̶с̶т̶е̶п̶е̶н̶н̶ы̶й̶ ̶р̶о̶с̶т̶ ̶п̶е̶р̶е̶ч̶и̶с̶л̶е̶н̶и̶й̶ ̶в̶ ̶У̶к̶р̶а̶и̶н̶у̶ ̶н̶а̶л̶и̶ч̶н̶о̶й̶ ̶в̶а̶л̶ю̶т̶ы̶ ̶о̶т̶ ̶т̶р̶у̶д̶о̶у̶с̶т̶р̶о̶и̶в̶ш̶и̶х̶с̶я̶ ̶м̶и̶г̶р̶а̶н̶т̶о̶в̶
примат
А мені здається шо то масони (можливо в зговорі з карусельниками)
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Додано: Нед 02 кві, 2023 15:20
viy написав:
Ну а урезание боевых, это свинство!!!!, у военных нет возможности отказаться от "работы" по причине одностороннего изменения существенных условий "зарплаты", как сделал бы любой уважающий себя работник на гражданке.
Не побачив у цій геніальній фразі назву джерела додаткових
десь так 200-300 мільярдів гривень на рік, без друкарського верстату, бо МВФ категорично проти! Золото Полуботка? Га?
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