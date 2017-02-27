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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 15:17
FinTech написав: antey1969 написав:
Предлагаю, что основных причин укрепления гривны две:
1. Урезание боевых (меньше спрос на наличку)
2. Постепенный рост перечислений в Украину наличной валюты от трудоустроившихся мигрантов
Основные 2 причины - это:
- удержание фронта (фортеця Бахмут) и ожидание успешного контрнаступления
- желание НБУ и/или установка сверху, подкрепленная помощью международных партнеров и их заверениями в дальнейшей поддержке.
Все остальные причины - немаловажные, но уже косвенные.
психологія дійсно впливає, але це має вимір в тому, що коли всі побіжать купляти - ми це побачимо на цифрах - а зараз цього ефекту немає.
щось в мене закрадається думка, що в країни дійсно не вистачає готівкової гривні. її рівень на 31 березня - 676 ярдів
грн. на цьому рівні готівка тримається протягом всієї війни. хоча загалом гривні стало більше на 400 ярдів
за 2022 рік - але з якихось причин її тримають на рахунках в банках.
плюс дійсно каруселі, а це теж 200 млн
дол на місяць. й хто б щоб не глузував, але переводи від заробітчан тримаються теж на рівні 1 ярд дол
на місяць. таким чином готівковий долар - по 1 ярду
на місяць в кеш пішов за січень-лютий.
таким чином гривні мало, а дол - чимало - тому й зміцнюється гривня. але не забуваємо - безготівкової гривні занадто багато. якщо НБУ та банки на 3 місяці її зв'яжуть на депо - поки що ситуація буде стабільна.
а далі подивимось
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 02 кві, 2023 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 15:17
ScaryBee написав: antey1969 написав:
Пр̶е̶д̶л̶а̶г̶а̶ю̶,̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶о̶с̶н̶о̶в̶н̶ы̶х̶ ̶п̶р̶и̶ч̶и̶н̶ ̶у̶к̶р̶е̶п̶л̶е̶н̶и̶я̶ ̶г̶р̶и̶в̶н̶ы̶ ̶д̶в̶е̶:̶
̶1̶.̶ ̶У̶р̶е̶з̶а̶н̶и̶е̶ ̶б̶о̶е̶в̶ы̶х̶ ̶(̶м̶е̶н̶ь̶ш̶е̶ ̶с̶п̶р̶о̶с̶ ̶н̶а̶ ̶н̶а̶л̶и̶ч̶к̶у̶)̶
̶2̶.̶ ̶П̶о̶с̶т̶е̶п̶е̶н̶н̶ы̶й̶ ̶р̶о̶с̶т̶ ̶п̶е̶р̶е̶ч̶и̶с̶л̶е̶н̶и̶й̶ ̶в̶ ̶У̶к̶р̶а̶и̶н̶у̶ ̶н̶а̶л̶и̶ч̶н̶о̶й̶ ̶в̶а̶л̶ю̶т̶ы̶ ̶о̶т̶ ̶т̶р̶у̶д̶о̶у̶с̶т̶р̶о̶и̶в̶ш̶и̶х̶с̶я̶ ̶м̶и̶г̶р̶а̶н̶т̶о̶в̶
примат
А мені здається шо то масони (можливо в зговорі з карусельниками)
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Додано: Нед 02 кві, 2023 15:20
viy написав:
Ну а урезание боевых, это свинство!!!!, у военных нет возможности отказаться от "работы" по причине одностороннего изменения существенных условий "зарплаты", как сделал бы любой уважающий себя работник на гражданке.
Не побачив у цій геніальній фразі назву джерела додаткових
десь так 200-300 мільярдів гривень на рік, без друкарського верстату, бо МВФ категорично проти! Золото Полуботка? Га?
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Додано: Нед 02 кві, 2023 17:20
барабашов написав: Прораб написав:
Майже всі депутати Верховної Ради (396 із 415), за «інтенсивність праці», отримали стовідсоткову надбавку до свого посадового окладу за січень 2023 року.
Сумарно на всі виплати депутатам у січні 2023 року пішло 19,4 мільйона гривень – це майже удвічі більше ніж за аналогічний місяць торік, коли на це з бюджету витратили 10,3 мільйона гривень.
А шо, в колином Велюре чаёк с морепродуктами то подорожали!
«Велюр» нині зачинений… Це так до слова! Коля і без нього в шоколаді!
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Додано: Пон 03 кві, 2023 01:29
amtrans написав: ScaryBee написав:
примат
Тоже так считаю. Осталось понять кто бенефициары этого аукциона щедрости?
а когда на межбанке заливают постоянно у вас не возникает вопрос откуда НБУ берет столько баксов?
ЗЫ
а вообще курс спасает только то, что психологически народ поставил жизнь на паузу так сказать. просто накопление грн на счетах это только подтверждает.
но только сработает триггер запуска сразу все те гривны что лежат на счетах пойдут в экономику на покупку товаров. которые в свою очередь в большинстве придется везти из-за бугра за валюту (а у нас много че таскают в серую за нал). вот тогда и выстрелит курс.
хотя тригер может сработать и негативный но будем думать про позитивное...
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Додано: Пон 03 кві, 2023 07:51
mephala написав:
а вообще курс спасает только то, что психологически народ поставил жизнь на паузу так сказать.
на жаль, у більшості населення ще довгий час (мабуть років 5-6 не менше) буде тривати
ця пауза ...
країна сьогодні живе на кошти всього світу, сподіваюсь допомога буде тривати ще років 10-12 (може не в тому обсязі), нам дають рівно стільки щоб населення виживало, на поїздки до Антальйї, або навіть до Карпат мови нема.
в минулому році майже не зменшив свої місячні витрати, але в цьому перейшов в режим економії (поки не жорсткої), з 30к дол на рік -поставив собі ліміт 10к (якщо витрачу менше, буду вважати рівнозначним профіту як від депозитів).
у нас порт працює тільки 2 зернових термінала (де задіяно 10% робітників), решта на простої (1600грн на місяць) це головне підприємство міста.
курс буде майже стабільним на протязі півроку, якщо у НБУ(або у керівництва країною)
не зміняться плани (це прорахувати не можливо)
звикайте до 37,0-37,5
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Додано: Пон 03 кві, 2023 08:06
prodigy написав:
звикайте до 37,0-37,5
Складно. Після січневих каруселей.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 08:56
prodigy написав:
в минулому році майже не зменшив свої місячні витрати, але в цьому перейшов в режим економії (поки не жорсткої), з 30к дол на рік -поставив собі ліміт 10к (якщо витрачу менше, буду вважати рівнозначним профіту як від депозитів).
Я правильно розумію: у Вас все задеклароване, податки - сплачені, навколо будинку - колючий дріт і камери спостереження...
Навіщо ось це декларування у прямому ефірі? "ОВДП на 1,6 млн"... 30к доларів на рік... Тут є люди з набагато більшими статками, але... ведуть себе скромніше.
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