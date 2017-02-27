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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 кві, 2023 10:30
prodigy написав: Investor_K написав: prodigy написав:
звикайте до 37,0-37,5
Складно. Після січневих каруселей.
до хорошого швидко звикають...тема каруселей закінчилась
є депозити 19% на 3 місяців, як аналог
я верю больше своему доллару по 37,11 в Востоке, чем гривне аж на 3 месяца. Есть подозрение, что то же самое Приват-шоу в конце апреля (или, скорее, в мае) непринужденно и мгновенно развернет направление теперешнего псевдо-позитивного гривнетренда
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