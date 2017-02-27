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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10433104341043510436

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 3.5 5 56
Менше 38,00
46%
26
38,00-38,50
14%
8
38,50-39,00
7%
4
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
11%
6
40,00-40,50
9%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
2%
1
41,50-42,00
0
0
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
7%
4
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 10:30

  prodigy написав:
  Investor_K написав:
  prodigy написав:звикайте до 37,0-37,5

Складно. Після січневих каруселей.

до хорошого швидко звикають...тема каруселей закінчилась
є депозити 19% на 3 місяців, як аналог
я верю больше своему доллару по 37,11 в Востоке, чем гривне аж на 3 месяца. Есть подозрение, что то же самое Приват-шоу в конце апреля (или, скорее, в мае) непринужденно и мгновенно развернет направление теперешнего псевдо-позитивного гривнетренда
flysoulfly
 
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