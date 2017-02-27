RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10434104351043610437>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 3.4 5 60
Менше 38,00
47%
28
38,00-38,50
17%
10
38,50-39,00
7%
4
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
10%
6
40,00-40,50
8%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
2%
1
41,50-42,00
0
0
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
7%
4
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 10:30

  prodigy написав:
  Investor_K написав:
  prodigy написав:звикайте до 37,0-37,5

Складно. Після січневих каруселей.

до хорошого швидко звикають...тема каруселей закінчилась
є депозити 19% на 3 місяців, як аналог
я верю больше своему доллару по 37,11 в Востоке, чем гривне аж на 3 месяца. Есть подозрение, что то же самое Приват-шоу в конце апреля (или, скорее, в мае) непринужденно и мгновенно развернет направление теперешнего псевдо-позитивного гривнетренда
flysoulfly
 
Повідомлень: 1887
З нами з: 13.01.09
Подякував: 789 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Доброго усім дня.
Укріплення триває, наразі столиця працює:
1-й номер 37.45 на 37.53,
євро 40.45 на 40.53 рівно на 3 гривні дороще.

По кількості заявок на валютному аукціоні чудово видно, що тренд на посилення гривні не змінився, долар буде здавати позиції, можна з впевненістю сказати, що на цьому тижні будемо мати дешевший продаж по долару ніж соціальні валютні депозити в системних банках(37.45).

По Привату, він тримає продаж на рівні 37.75, тобто фактично найбільший банк країни вибув із гри на пониження долара.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12635
З нами з: 30.12.09
Подякував: 624 раз.
Подякували: 3635 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Або не вибув, прости ви не в курсі))
Курс продажу на разі 37.50
ytaras
 
Повідомлень: 12
З нами з: 30.09.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:27

  ytaras написав:Або не вибув, прости ви не в курсі))
Курс продажу на разі 37.50

на сайті банку поки пише 37.75
Raymond
 
Повідомлень: 1201
З нами з: 16.12.08
Подякував: 210 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:30

Raymond
а в приват24 додатку пише інше
ytaras
 
Повідомлень: 12
З нами з: 30.09.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:44

  ytaras написав:Raymond
а в приват24 додатку пише інше

виходить курс в додатку змінюється вчасно ніж на сайті.
Хоча ще в пятницю повно людей хотіли купити валюту по 37.75 і в кассі не було, тільки видавали тим, хто мав конверт депо.
Raymond
 
Повідомлень: 1201
З нами з: 16.12.08
Подякував: 210 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 13:01

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе тендерный рефинанс не выдавался. Прошел очень крупный плановый возврат - около 20% общей задолженности. В начале недели была досрочно возвращена небольшая сумма.
В итоге возврат тендерного рефинанса составил 5.394 млрд. грн. (неделей ранее 2.582 млрд. грн.).
Суточный рефинанс не выдавался.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 14.153 млрд. грн. (неделей ранее 17.025 млрд. грн.)

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 19.547 млрд. грн, (неделей ранее 19.607 млрд. грн)
Структура изъятия поменялась, а общая сумма осталась практически неизменной.

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 613.509 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 541.253 млрд. грн. (неделей ранее 550.724 млрд. грн.)
Есть небольшое уменьшение - редкий в последнее время позитив.

Расходы казначейства превысили доходы на 4.416 млрд. грн. (неделей ранее 33.508 млрд. грн.)
Очень скромно! Особо радует эта скромность в последнюю неделю месяца - не видно ажиотажного затыкания дыр.

За неделю было инкассировано 4.835 млрд. грн. (неделей ранее 0.573 млрд. грн.)
После предыдущей недели, характеризовавшейся разбродом и шатаниями, на это наблюдался устойчивый переток наличных в банки. Особенно активным он был в начале недели.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 0;
Продал – 343,18.
Объемы интервенций существенно снизились. Это минимум за последние 3 недели.
Стоит отметить, что распределение по дням стало менее равномерным - были дни как с достаточно объемными, так и с совсем скромными интервенциями.

На этой неделе все параметры выглядели весьма оптимистично.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6876
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5780 раз.
Подякували: 18624 раз.
 
Профіль
83
42
33
2
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 13:17

  Сибарит написав:На этой неделе все параметры выглядели весьма оптимистично.

Як результат цього всього опису це ситуація на валютному ринку, там гривня вже зробила контрнаступ і прорвала першу лінію оборони, стрімко наближається по всій країні до рівня соціальних валютних депозитів(37.45).
При прориві важливої лінії в 37.45, а це друга лінія оборони очікується далі прорив до третьої лінії оборони на рівні офіційного курса, нижче ніж 36.6 вже точно не впаде, бо НБУ почне викупати :lol: )))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12635
З нами з: 30.12.09
Подякував: 624 раз.
Подякували: 3635 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 13:25

Я теж підтримую таку версію - вже у квітні квітня складеться ситуація коли банки почнуть викупляти готівковий доляр
по 36,20 - 36,30 і продавати НБУ по офіційному курсу))
asti
 
Повідомлень: 3284
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 13:26

somilitark
наступний крок - зниження курсу НБУ)
Snower
 
Повідомлень: 80
З нами з: 17.12.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10434104351043610437>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vadm, Кочевник і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3245, 3246, 3247
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32460 35829921
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 кві, 2023 15:55
Игорь
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 173, 174, 175
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1748 12782527
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 бер, 2023 20:44
Vadim_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22893506
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1786)
03.04.2023 15:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.