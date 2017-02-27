Додано: Пон 03 кві, 2023 13:01

На прошедшей неделе тендерный рефинанс не выдавался. Прошел очень крупный плановый возврат - около 20% общей задолженности. В начале недели была досрочно возвращена небольшая сумма.

В итоге возврат тендерного рефинанса составил 5.394 млрд. грн. (неделей ранее 2.582 млрд. грн.).

Суточный рефинанс не выдавался.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 14.153 млрд. грн. (неделей ранее 17.025 млрд. грн.)



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 19.547 млрд. грн, (неделей ранее 19.607 млрд. грн)

Структура изъятия поменялась, а общая сумма осталась практически неизменной.



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 613.509 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 541.253 млрд. грн. (неделей ранее 550.724 млрд. грн.)

Есть небольшое уменьшение - редкий в последнее время позитив.



Расходы казначейства превысили доходы на 4.416 млрд. грн. (неделей ранее 33.508 млрд. грн.)

Очень скромно! Особо радует эта скромность в последнюю неделю месяца - не видно ажиотажного затыкания дыр.



За неделю было инкассировано 4.835 млрд. грн. (неделей ранее 0.573 млрд. грн.)

После предыдущей недели, характеризовавшейся разбродом и шатаниями, на это наблюдался устойчивый переток наличных в банки. Особенно активным он был в начале недели.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 0;

Продал – 343,18.

Объемы интервенций существенно снизились. Это минимум за последние 3 недели.

Стоит отметить, что распределение по дням стало менее равномерным - были дни как с достаточно объемными, так и с совсем скромными интервенциями.



На этой неделе все параметры выглядели весьма оптимистично.