RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10434104351043610437

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 3.4 5 60
Менше 38,00
47%
28
38,00-38,50
17%
10
38,50-39,00
7%
4
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
10%
6
40,00-40,50
8%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
2%
1
41,50-42,00
0
0
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
7%
4
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:16

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................03.04.2023..........04.04.2023
дата розрахунку...............31.03.2023...........03.04.2023
Євро..................................39,7373................39,761...+0.06%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0873 (вчера 1.0867)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.31 (вчера 102.44).
Ночью доллар интенсивно рос, потом стал столь же интенсивно падать. Общий результат всех движений близок к нулю.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6876
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5780 раз.
Подякували: 18624 раз.
 
Профіль
83
42
33
2
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:19

  asti написав:Я теж підтримую таку версію - вже у квітні квітня складеться ситуація коли банки почнуть викупляти готівковий доляр
по 36,20 - 36,30 і продавати НБУ по офіційному курсу))


Полегче, ковбой.
В мае фрс посмотрит на результат вертолетных денег и псевдо qe во время дичайшего кризиса и на инфляцию, стремящуюся к двузначному значению, и дойдет, что надо таки что-то делать.
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Пон 03 кві, 2023 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1634
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:20

  asti написав:Я теж підтримую таку версію - вже у квітні квітня складеться ситуація коли банки почнуть викупляти готівковий доляр
по 36,20 - 36,30 і продавати НБУ по офіційному курсу))


гарний прогноз :D ,
для пересічних немаючих валюти істотно нічого не міняється-ціни на все кінські-
але алягер ком алягер

є питання до економістів чи допоможе стрімке укріплення гривни бюджету (як там ситуація з податками? на скільки % виконання плану на перший квартал 2023?)
тому що такими темпами 1,5грн на місяць до осені можна зробити нал десь 30-31грн
чи задоволені будуть Зернотрейдери України? якщо восени вони робили закупівлю врожаю при курсі 41-42, безумовно на ринку є великі гравці які самі є власниками врожаю, але
питання у мене -навіщо це робити з курсом, ок
зафіксуйте на рівні 37-38, але зробіть так що це виглядало як стабільність курса хоч на 3 місяці :roll:
в квітні закінчуються більшість 3міс конверт депо, міняти валюту на гривню і на депо не бачу сенсу ризикувати (жаба мене давно не гріє), ОВДП так само
сиджу на заборі

пс у 2022/23 долари не купував, тому долар по 43 не про мене
сорри, авжеж купував (віртуальні) по 37,00-37,45 на свої млн від ОВДП :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 9586
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3127 раз.
Подякували: 3199 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:23

  Captain Obvious написав:
  asti написав:Я теж підтримую таку версію - вже у квітні квітня складеться ситуація коли банки почнуть викупляти готівковий доляр
по 36,20 - 36,30 і продавати НБУ по офіційному курсу))


Полегче, ковбой.
В мае фрс посмотрит на результат вертолетных денег и псевдо qe во время дичайшего кризиса и на инфляцию, стремящуюся к двузначному значению, и дойдет, что надо таки что-то делать.


Україна має 100% залежність від кредитної програми мвф і вб, а також від донатів всіх країн сателітів в боротьбі в пуйлом
яким чином до нас фрс?
prodigy
 
Повідомлень: 9586
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3127 раз.
Подякували: 3199 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:27

  prodigy написав:
  Captain Obvious написав:
  asti написав:Я теж підтримую таку версію - вже у квітні квітня складеться ситуація коли банки почнуть викупляти готівковий доляр
по 36,20 - 36,30 і продавати НБУ по офіційному курсу))


Полегче, ковбой.
В мае фрс посмотрит на результат вертолетных денег и псевдо qe во время дичайшего кризиса и на инфляцию, стремящуюся к двузначному значению, и дойдет, что надо таки что-то делать.


Україна має 100% залежність від кредитної програми мвф і вб, а також від донатів всіх країн сателітів в боротьбі в пуйлом
яким чином до нас фрс?


Наверно тем, что доллар сейчас лишь слабеет ко всему из-за идиотских действий фрс?
Догадываюсь, что мысль может быть слишком сложна для восприятия.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1634
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10434104351043610437
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vadm, Кочевник і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3245, 3246, 3247
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32460 35829922
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 кві, 2023 15:55
Игорь
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 173, 174, 175
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1748 12782527
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 бер, 2023 20:44
Vadim_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22893506
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1786)
03.04.2023 15:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.