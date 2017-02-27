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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 кві, 2023 14:16
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................03.04.2023..........04.04.2023
дата розрахунку...............31.03.2023...........03.04.2023
Євро..................................39,7373................39,761...+0.06%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0873 (вчера 1.0867)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.31 (вчера 102.44).
Ночью доллар интенсивно рос, потом стал столь же интенсивно падать. Общий результат всех движений близок к нулю.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 14:19
asti написав:
Я теж підтримую таку версію - вже у квітні квітня складеться ситуація коли банки почнуть викупляти готівковий доляр
по 36,20 - 36,30 і продавати НБУ по офіційному курсу))
Полегче, ковбой.
В мае фрс посмотрит на результат вертолетных денег и псевдо qe во время дичайшего кризиса и на инфляцию, стремящуюся к двузначному значению, и дойдет, что надо таки что-то делать.
Востаннє редагувалось Captain Obvious
в Пон 03 кві, 2023 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 14:20
asti написав:
Я теж підтримую таку версію - вже у квітні квітня складеться ситуація коли банки почнуть викупляти готівковий доляр
по 36,20 - 36,30 і продавати НБУ по офіційному курсу))
гарний прогноз
,
для пересічних немаючих валюти істотно нічого не міняється-ціни на все кінські-
але алягер ком алягер
є питання до економістів чи допоможе стрімке укріплення гривни бюджету (як там ситуація з податками? на скільки % виконання плану на перший квартал 2023?)
тому що такими темпами 1,5грн на місяць до осені можна зробити нал десь 30-31грн
чи задоволені будуть Зернотрейдери України? якщо восени вони робили закупівлю врожаю при курсі 41-42, безумовно на ринку є великі гравці які самі є власниками врожаю, але
питання у мене -навіщо це робити з курсом, ок
зафіксуйте на рівні 37-38, але зробіть так що це виглядало як стабільність курса хоч на 3 місяці
в квітні закінчуються більшість 3міс конверт депо, міняти валюту на гривню і на депо не бачу сенсу ризикувати (жаба мене давно не гріє), ОВДП так само
сиджу на заборі
пс у 2022/23 долари не купував, тому долар по 43 не про мене
сорри, авжеж купував (віртуальні) по 37,00-37,45 на свої млн від ОВДП
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Додано: Пон 03 кві, 2023 14:23
Captain Obvious написав: asti написав:
Я теж підтримую таку версію - вже у квітні квітня складеться ситуація коли банки почнуть викупляти готівковий доляр
по 36,20 - 36,30 і продавати НБУ по офіційному курсу))
Полегче, ковбой.
В мае фрс посмотрит на результат вертолетных денег и псевдо qe во время дичайшего кризиса и на инфляцию, стремящуюся к двузначному значению, и дойдет, что надо таки что-то делать.
Україна має 100% залежність від кредитної програми мвф і вб, а також від донатів всіх країн сателітів в боротьбі в пуйлом
яким чином до нас фрс?
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Додано: Пон 03 кві, 2023 14:27
prodigy написав: Captain Obvious написав: asti написав:
Я теж підтримую таку версію - вже у квітні квітня складеться ситуація коли банки почнуть викупляти готівковий доляр
по 36,20 - 36,30 і продавати НБУ по офіційному курсу))
Полегче, ковбой.
В мае фрс посмотрит на результат вертолетных денег и псевдо qe во время дичайшего кризиса и на инфляцию, стремящуюся к двузначному значению, и дойдет, что надо таки что-то делать.
Україна має 100% залежність від кредитної програми мвф і вб, а також від донатів всіх країн сателітів в боротьбі в пуйлом
яким чином до нас фрс?
Наверно тем, что доллар сейчас лишь слабеет ко всему из-за идиотских действий фрс?
Догадываюсь, что мысль может быть слишком сложна для восприятия.
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