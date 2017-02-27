Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................03.04.2023..........04.04.2023 дата розрахунку...............31.03.2023...........03.04.2023 Євро..................................39,7373................39,761...+0.06% Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0873 (вчера 1.0867)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.31 (вчера 102.44). Ночью доллар интенсивно рос, потом стал столь же интенсивно падать. Общий результат всех движений близок к нулю.
asti написав:Я теж підтримую таку версію - вже у квітні квітня складеться ситуація коли банки почнуть викупляти готівковий доляр по 36,20 - 36,30 і продавати НБУ по офіційному курсу))
гарний прогноз , для пересічних немаючих валюти істотно нічого не міняється-ціни на все кінські- але алягер ком алягер
є питання до економістів чи допоможе стрімке укріплення гривни бюджету (як там ситуація з податками? на скільки % виконання плану на перший квартал 2023?) тому що такими темпами 1,5грн на місяць до осені можна зробити нал десь 30-31грн чи задоволені будуть Зернотрейдери України? якщо восени вони робили закупівлю врожаю при курсі 41-42, безумовно на ринку є великі гравці які самі є власниками врожаю, але питання у мене -навіщо це робити з курсом, ок зафіксуйте на рівні 37-38, але зробіть так що це виглядало як стабільність курса хоч на 3 місяці в квітні закінчуються більшість 3міс конверт депо, міняти валюту на гривню і на депо не бачу сенсу ризикувати (жаба мене давно не гріє), ОВДП так само сиджу на заборі
пс у 2022/23 долари не купував, тому долар по 43 не про мене сорри, авжеж купував (віртуальні) по 37,00-37,45 на свої млн від ОВДП
Captain Obvious написав:Полегче, ковбой. В мае фрс посмотрит на результат вертолетных денег и псевдо qe во время дичайшего кризиса и на инфляцию, стремящуюся к двузначному значению, и дойдет, что надо таки что-то делать.
Captain Obvious написав:Наверно тем, что доллар сейчас лишь слабеет ко всему из-за идиотских действий фрс? Догадываюсь, что мысль может быть слишком сложна для восприятия.
Расписывать не надо что изображено ? Думаем. Делаем выводы. Не благодари
Востаннє редагувалось Игорь в Пон 03 кві, 2023 16:04, всього редагувалось 2 разів.
Ітоги подвєдьом (с) Приват 37.0/37,5 НІХТО на форумі не має однозначної відповіді чому відбувається те що відбувається. Що ГЛОБАЛЬНО змінилось в країні за останній місяць, що готівка так відреагувала. І тут більше цікавий не сам тренд (він зрозумілий), а швидкість із якою зміцнюється гривня та дії Бегемота? Донорська допомога у березні більша ніж наші власні доходи!!! 1) 🛂Податкова: +67,8 млрд грн 2) 🛃 Митниця: +35,9 млрд грн 3) 📝 ОВДП: +41,6 млрд грн За березень місяць міжнародна підтримка нашого Бюджету склала: + 170,38 млрд грн (4,6 млрд $)
Тепер я розумію, що звертати увагу на те при якому курсі порахований бюджет не має жодного сенсу. Бо ми збираємо податків і зборів менше ніж нам дають/позичають. Але, якщо відбудеться касовий розрив із донорськими коштами, то що тоді буде?
Нагадаю, що для бізнесу і населення найкраще - це стабільність. А нею нас не балують вже давно. На моє ІМХО, чим більша амплітуда зміцнення гривні зараз і чим швидше вона відбувається, тим гірше буде потім. Якщо ми вже вилізли на цю гірку під 40, освоїлись та привикли до неї, то для чого нам цей стрес зараз? Щоб отримати новий стрес потім? Рахую, що держава в особі Мінфіну та НБУ могла б отримати дивіденди від того, що населення привикло до цифри 40 грн/дол. А тепер прийдеться починати все спочатку.
Ні в якому разі не проти тієї тенденції до зміцнення гривні яка відбувається зараз. Адже є шанс, що ми повертаємось до якого-не-якого ринку і вартість долара в степах України буде формуватися на безготівковому ринку, а не через відсутність "готівкових папірців".
ПС Так і хочеться податись в конспірологи і запитати: Якщо ми вже дійдемо (повернемось) до ринкового ціноутворення на готівковий долар, то чи буде нести відповідальність банк який виставляє ведмежі курси, але не має змоги продати кожному бажаючому клієнту необхідну йому суму $? Адже виходить, що якщо ти курси поставив, а продавати не зобов'язаний, то це якось не комільфо. Хіба такий вплив на ринок не достатній хоча б для того, щоб його прокоментував НБУ?
Сибарит написав:Ответа о цели бегемота наши теории нам не дадут, но если мы быстро это обсуждение не забудем, через некоторое время (не завтра) можно будет оценить, была ли выбранная стратегия выгодной.
Київ жорстко падає, вже проскакують прийоми по 37.30, але більше прийомів ближче до 37.32(33), продаж від 37.42, тобто друга лінія оборони(валютні соціальні депо 37.45) впала не до кінця тижня(як я гадав), а вже в понеділок. Я трохи розгублений, але мені це подобається, скоро і ціни теж почнуть реагувати зниженням....
somilitark написав:Київ жорстко падає, вже проскакують прийоми по 37.30, але більше прийомів ближче до 37.32(33), продаж від 37.42, тобто друга лінія оборони(валютні соціальні депо 37.45) впала не до кінця тижня(як я гадав), а вже в понеділок. Я трохи розгублений, але мені це подобається, скоро і ціни теж почнуть реагувати зниженням....