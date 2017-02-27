Додано: Пон 03 кві, 2023 15:41

Приват 37.0/37,5НІХТО на форумі не має однозначної відповіді чому відбувається те що відбувається. Що ГЛОБАЛЬНО змінилось в країні за останній місяць, що готівка так відреагувала. І тут більше цікавий не сам тренд (він зрозумілий), а швидкість із якою зміцнюється гривня та дії Бегемота?1) 🛂Податкова: +67,8 млрд грн2) 🛃 Митниця: +35,9 млрд грн3) 📝 ОВДП: +41,6 млрд грнЗа березень місяць міжнародна підтримка нашого Бюджету склала: + 170,38 млрд грн (4,6 млрд $)Тепер я розумію, що звертати увагу на те при якому курсі порахований бюджет не має жодного сенсу. Бо ми збираємо податків і зборів менше ніж нам дають/позичають. Але, якщо відбудеться касовий розрив із донорськими коштами, то що тоді буде?Нагадаю, що для бізнесу і населення найкраще - це стабільність. А нею нас не балують вже давно. На моє ІМХО, чим більша амплітуда зміцнення гривні зараз і чим швидше вона відбувається, тим гірше буде потім.Якщо ми вже вилізли на цю гірку під 40, освоїлись та привикли до неї, то для чого нам цей стрес зараз? Щоб отримати новий стрес потім? Рахую, що держава в особі Мінфіну та НБУ могла б отримати дивіденди від того, що населення привикло до цифри 40 грн/дол. А тепер прийдеться починати все спочатку.ПС Так і хочеться податись в конспірологи і запитати:Якщо ми вже дійдемо (повернемось) до ринкового ціноутворення на готівковий долар, то чи буде нести відповідальність банк який виставляє ведмежі курси, але не має змоги продати кожному бажаючому клієнту необхідну йому суму $? Адже виходить, що якщо ти курси поставив, а продавати не зобов'язаний, то це якось не комільфо. Хіба такий вплив на ринок не достатній хоча б для того, щоб його прокоментував НБУ?