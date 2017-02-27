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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10435104361043710438

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 3.3 5 63
Менше 38,00
46%
29
38,00-38,50
16%
10
38,50-39,00
10%
6
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
10%
6
40,00-40,50
8%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
2%
1
41,50-42,00
0
0
42,00-42,50
2%
1
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
6%
4
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:23

  Игорь написав:Realist возможно Вы пропустили
  Сибарит написав:Ответа о цели бегемота наши теории нам не дадут, но если мы быстро это обсуждение не забудем, через некоторое время (не завтра) можно будет оценить, была ли выбранная стратегия выгодной.

Дякую. Ні не пропустив. Будемо "посмотрєть"
Я розумію що якщо хтось щось робить то там на 99% вигода/ризик, а вже аж тоді на рещту - конспірологія.
Тому і написав про неї аж в пост сприптум. Можна сказати - "не втримався" :-)

Основне, що хотів написати - виділено жирним. Хоча на суб'єктивному рівні хотілось щоб ОФ курс підняли до готівкового, а не навпаки. Але психологія мас не дали би цього зробити. Ніяк. Тому маємо те що маємо (с).
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:32

  Vitalych-new написав:
  somilitark написав:Київ жорстко падає, вже проскакують прийоми по 37.30, але більше прийомів ближче до 37.32(33), продаж від 37.42, тобто друга лінія оборони(валютні соціальні депо 37.45) впала не до кінця тижня(як я гадав), а вже в понеділок.
Я трохи розгублений, але мені це подобається, скоро і ціни теж почнуть реагувати зниженням....


ага, вже розігналися..... :oops:

Ну вже будуть зростати не так швидко, можливо ми будемо бачити слово "акція" частіше.
Але точно можна сказати одне, бажання купувати валюту у багатьох пригнітили, а може зовсім звели нанівець)))
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  #<1 ... 10435104361043710438
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