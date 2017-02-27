Додано: Пон 03 кві, 2023 17:38

мій погляд на зниження долара:



НБУ та Приватбанк влаштували "капкан" як для ведмедів, так і для для биків.

Пояснюю:

коли курс помітно падає та ще й тривалий проміжок часу тижні, місяць, два, три, психологія пересічних "ведмедів" спрацьовує наступним чином: не купую зараз долари, почекаю, хай ще знизиться

І попит на долар суттєво через те зменшується, всі чекають, а куди ж долар на який рівень опуститься.

Психологія пересічних биків наступна: у паніці зливають бакси, бо курс кожен день все нижче й нижче. Потрібно фіксувати збитки негайно.

Але це пастка для простаків.

Наступить година "Г" і долар злетить вверх по 50 - 1 гривні за день.

Хитру і дієву тактику вибрав НБУ.

А ті, що з досвідом і схильні до ризику вспіють гарно підзаробити на спадаючому тренді, а потім на зростаючому. Але це справа професіоналів, які мають для цього вільний час слідкувати за диханням валютного ринку.

А тим часом, скажу по секрету, що реальний курс долара зараз навіть не 50 грн.

Але цей курс долара вигідний для бюджету, а не для пересічних людей.

Тому велика подяка НБУ за такий "солодкий" курс долара, що зараз, зважаючи на широкомасштабну війну в Україні