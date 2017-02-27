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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:23
Игорь написав:Realist
возможно Вы пропустили
Сибарит написав:
Ответа о цели бегемота наши теории нам не дадут, но если мы быстро это обсуждение не забудем, через некоторое время (не завтра) можно будет оценить, была ли выбранная стратегия выгодной.
Дякую. Ні не пропустив. Будемо "посмотрєть"
Я розумію що якщо хтось щось робить то там на 99% вигода/ризик, а вже аж тоді на рещту - конспірологія.
Тому і написав про неї аж в пост сприптум. Можна сказати - "не втримався"
Основне, що хотів написати - виділено жирним. Хоча на суб'єктивному рівні хотілось щоб ОФ курс підняли до готівкового, а не навпаки. Але психологія мас не дали би цього зробити. Ніяк. Тому маємо те що маємо (с).
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Додано: Пон 03 кві, 2023 16:32
Vitalych-new написав: somilitark написав:
Київ жорстко падає, вже проскакують прийоми по 37.30, але більше прийомів ближче до 37.32(33), продаж від 37.42, тобто друга лінія оборони(валютні соціальні депо 37.45) впала не до кінця тижня(як я гадав), а вже в понеділок.
Я трохи розгублений, але мені це подобається, скоро і ціни теж почнуть реагувати зниженням....
ага, вже розігналися.....
Ну вже будуть зростати не так швидко, можливо ми будемо бачити слово "акція" частіше.
Але точно можна сказати одне, бажання купувати валюту у багатьох пригнітили, а може зовсім звели нанівець)))
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Додано: Пон 03 кві, 2023 16:48
somilitark написав: Vitalych-new написав: somilitark написав:
Київ жорстко падає, вже проскакують прийоми по 37.30, але більше прийомів ближче до 37.32(33), продаж від 37.42, тобто друга лінія оборони(валютні соціальні депо 37.45) впала не до кінця тижня(як я гадав), а вже в понеділок.
Я трохи розгублений, але мені це подобається, скоро і ціни теж почнуть реагувати зниженням....
ага, вже розігналися.....
Ну вже будуть зростати не так швидко, можливо ми будемо бачити слово "акція" частіше.
Але точно можна сказати одне, бажання купувати валюту у багатьох пригнітили, а може зовсім звели нанівець)))
Акция Киев $ /37.35
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Додано: Пон 03 кві, 2023 17:24
somilitark написав: Vitalych-new написав: somilitark написав:
Київ жорстко падає, вже проскакують прийоми по 37.30, але більше прийомів ближче до 37.32(33), продаж від 37.42, тобто друга лінія оборони(валютні соціальні депо 37.45) впала не до кінця тижня(як я гадав), а вже в понеділок.
Я трохи розгублений, але мені це подобається, скоро і ціни теж почнуть реагувати зниженням....
ага, вже розігналися.....
Ну вже будуть зростати не так швидко, можливо ми будемо бачити слово "акція" частіше.
Але точно можна сказати одне, бажання купувати валюту у багатьох пригнітили, а може зовсім звели нанівець)))
валюту окрім контрабандистів ніхто не купував, навіщо якщо працювала схема з поповненням карток гривнею в Україні , а потім в Європі знімали валюту (десятки мільйонів на день оборот ), замова на продаж долара від аграріїв
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Додано: Пон 03 кві, 2023 17:38
мій погляд на зниження долара:
НБУ та Приватбанк влаштували "капкан" як для ведмедів, так і для для биків.
Пояснюю:
коли курс помітно падає та ще й тривалий проміжок часу тижні, місяць, два, три, психологія пересічних "ведмедів" спрацьовує наступним чином: не купую зараз долари, почекаю, хай ще знизиться
І попит на долар суттєво через те зменшується, всі чекають, а куди ж долар на який рівень опуститься.
Психологія пересічних биків наступна: у паніці зливають бакси, бо курс кожен день все нижче й нижче. Потрібно фіксувати збитки негайно.
Але це пастка для простаків.
Наступить година "Г" і долар злетить вверх по 50 - 1 гривні за день.
Хитру і дієву тактику вибрав НБУ.
А ті, що з досвідом і схильні до ризику вспіють гарно підзаробити на спадаючому тренді, а потім на зростаючому. Але це справа професіоналів, які мають для цього вільний час слідкувати за диханням валютного ринку.
А тим часом, скажу по секрету, що реальний курс долара зараз навіть не 50 грн.
Але цей курс долара вигідний для бюджету, а не для пересічних людей.
Тому велика подяка НБУ за такий "солодкий" курс долара, що зараз, зважаючи на широкомасштабну війну в Україні
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Додано: Пон 03 кві, 2023 18:33
Yuri_61 написав:
А тим часом, скажу по секрету, що реальний курс долара зараз навіть не 50 грн.
Всё верно, далеко не 50. 37 где-то
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Додано: Пон 03 кві, 2023 18:39
Yuri_61 написав:
Тому велика подяка НБУ за такий "солодкий" курс долара, що зараз, зважаючи на широкомасштабну війну в Україні
Як вважаєте, довго буде триматися низький курс?
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Додано: Пон 03 кві, 2023 19:03
moveton написав: Yuri_61 написав:
А тим часом, скажу по секрету, що реальний курс долара зараз навіть не 50 грн.
Всё верно, далеко не 50. 37 где-то
60+
це щоб урівноважити торгівельний баланс
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