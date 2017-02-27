✓Через декілька місяців після нашого контрнаступу
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✓Через декілька місяців після нашої перемоги
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 кві, 2023 19:12
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Додано: Пон 03 кві, 2023 19:14
Торговый баланс - это какая-то священная корова? Уровень ЗВР - ещё куда ни шло, но с ним-то всё хорошо, держится себе на одном уровне. Ограничений по покупке валюты можно сказать, что нет: половина покупает по 37 под "критический импорт". Вторая половина покупает в достаточных под себя количествах в обменке по 37.4. Значит реальный курс на сегодня где-то 37.2. Завтра может быть и 60 и 1000 - это да. Или 8
Додано: Пон 03 кві, 2023 19:21
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Торговый баланс и платежный - это не одно и то же.
Додано: Пон 03 кві, 2023 19:49
Напомните пожалуйста ники тех п*д*ров , которые постоянно загоняли с марта 2022 в бакс?
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