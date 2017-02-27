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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10436104371043810439

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 3.2 5 67
Менше 38,00
49%
33
38,00-38,50
15%
10
38,50-39,00
9%
6
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
9%
6
40,00-40,50
7%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
0
0
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
6%
4
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 19:12

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Yuri_61 написав:60+

✓Через декілька місяців після нашого контрнаступу

Або

✓Через декілька місяців після нашої перемоги
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 19:14

  Yuri_61 написав:60+
це щоб урівноважити торгівельний баланс

Торговый баланс - это какая-то священная корова? Уровень ЗВР - ещё куда ни шло, но с ним-то всё хорошо, держится себе на одном уровне. Ограничений по покупке валюты можно сказать, что нет: половина покупает по 37 под "критический импорт". Вторая половина покупает в достаточных под себя количествах в обменке по 37.4. Значит реальный курс на сегодня где-то 37.2. Завтра может быть и 60 и 1000 - это да. Или 8 :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 19:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Торговый баланс и платежный - это не одно и то же.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 19:49

Напомните пожалуйста ники тех п*д*ров , которые постоянно загоняли с марта 2022 в бакс?
Vadim_
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