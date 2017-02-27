Приват не зважав на це, коли була незначна кількість неідеальних банкнот, які доповнювались нормальними. Далі популяризація питання - і з'явилось багато бажаючих обміняти старі купюри з-під груші на нові. Закон переходу кількісних змін у якісні ніхто не відміняв. І Приват цьому не виняток.
Іншими словами, інколи "краще жувати, ніж говорити"!
А мені в ощаді сказали, що 2006 року сіро зелені долари приймають. А валютчики на ринку сказали, що неважливий рік, головне який стан. А хто знає, 50 доларів 2004, 2006 року (кольорові) проблем немає у прийманні?
Приват не зважав на це, коли була незначна кількість неідеальних банкнот, які доповнювались нормальними. Далі популяризація питання - і з'явилось багато бажаючих обміняти старі купюри з-під груші на нові. Закон переходу кількісних змін у якісні ніхто не відміняв. І Приват цьому не виняток.
Іншими словами, інколи "краще жувати, ніж говорити"!
Як же ці блогери задовбали, за публікацію локацій нашої військової техніки і траєкторій польоту снарядів (ракет) тепер судять, шкода що цей не підпадає. Зловити би його нам...