Приват не зважав на це, коли була незначна кількість неідеальних банкнот, які доповнювались нормальними. Далі популяризація питання - і з'явилось багато бажаючих обміняти старі купюри з-під груші на нові. Закон переходу кількісних змін у якісні ніхто не відміняв. І Приват цьому не виняток.
Іншими словами, інколи "краще жувати, ніж говорити"!
А мені в ощаді сказали, що 2006 року сіро зелені долари приймають. А валютчики на ринку сказали, що неважливий рік, головне який стан. А хто знає, 50 доларів 2004, 2006 року (кольорові) проблем немає у прийманні?
Приват не зважав на це, коли була незначна кількість неідеальних банкнот, які доповнювались нормальними. Далі популяризація питання - і з'явилось багато бажаючих обміняти старі купюри з-під груші на нові. Закон переходу кількісних змін у якісні ніхто не відміняв. І Приват цьому не виняток.
Іншими словами, інколи "краще жувати, ніж говорити"!
Як же ці блогери задовбали, за публікацію локацій нашої військової техніки і траєкторій польоту снарядів (ракет) тепер судять, шкода що цей не підпадає. Зловити би його нам...
Приват не зважав на це, коли була незначна кількість неідеальних банкнот, які доповнювались нормальними. Далі популяризація питання - і з'явилось багато бажаючих обміняти старі купюри з-під груші на нові. Закон переходу кількісних змін у якісні ніхто не відміняв. І Приват цьому не виняток.
Іншими словами, інколи "краще жувати, ніж говорити"!
Як же ці блогери задовбали, за публікацію локацій нашої військової техніки і траєкторій польоту снарядів (ракет) тепер судять, шкода що цей не підпадає. Зловити би його нам...
думаю , він непогано заробив з монетизації на майже 1 млн переглядів, а те, що приват прикрив схему йому не дуже принципиво, адже своє він заробив .....