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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10547105481054910550
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:28

По курсу, відскок рокета була не довго, знову мацаєм дно на рівні 37.13 на 37.20.
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 02 чер, 2023 17:30, всього редагувалось 1 раз.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:39

  Alexkievukraine написав:
  V2 написав:
  Visky написав:що причина - некондиційні купюри.


Причина - недалекоглядний горе-блогер (тарас гук), який виніс питання у безмежний простір ютубу https://www.youtube.com/watch?v=pIfjsrJcXiU

Приват не зважав на це, коли була незначна кількість неідеальних банкнот, які доповнювались нормальними.
Далі популяризація питання - і з'явилось багато бажаючих обміняти старі купюри з-під груші на нові.
Закон переходу кількісних змін у якісні ніхто не відміняв.
І Приват цьому не виняток.

Іншими словами, інколи "краще жувати, ніж говорити"!


Тараса на мило!!!!

Приват добрий, Тарас поганий :shock:
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:55

На набережній обмінка десь є в Дніпрі?
tobias
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:41

Кто завтра пойдет по магазинам знайте!!!!!

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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:50

  tobias написав:На набережній обмінка десь є в Дніпрі?
див. тут або тут
FinTech
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Що і цибуля теж? 😃😃😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А мені в ощаді сказали, що 2006 року сіро зелені долари приймають.
А валютчики на ринку сказали, що неважливий рік, головне який стан.
А хто знає, 50 доларів 2004, 2006 року (кольорові) проблем немає у прийманні?
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 22:29

  Yuri_61 написав:50 доларів 2004, 2006 року (кольорові) проблем немає у прийманні?

Проблем немає.
P.S. Відмінність зразка 2004 від пізніших лише в "підписах" скарбничих.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 22:45

  V2 написав:
  Visky написав:що причина - некондиційні купюри.


Причина - недалекоглядний горе-блогер (тарас гук), який виніс питання у безмежний простір ютубу https://www.youtube.com/watch?v=pIfjsrJcXiU

Приват не зважав на це, коли була незначна кількість неідеальних банкнот, які доповнювались нормальними.
Далі популяризація питання - і з'явилось багато бажаючих обміняти старі купюри з-під груші на нові.
Закон переходу кількісних змін у якісні ніхто не відміняв.
І Приват цьому не виняток.

Іншими словами, інколи "краще жувати, ніж говорити"!
Як же ці блогери задовбали, за публікацію локацій нашої військової техніки і траєкторій польоту снарядів (ракет) тепер судять, шкода що цей не підпадає. Зловити би його нам...
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 09:52

  Visky написав:
  V2 написав:
  Visky написав:що причина - некондиційні купюри.


Причина - недалекоглядний горе-блогер (тарас гук), який виніс питання у безмежний простір ютубу https://www.youtube.com/watch?v=pIfjsrJcXiU

Приват не зважав на це, коли була незначна кількість неідеальних банкнот, які доповнювались нормальними.
Далі популяризація питання - і з'явилось багато бажаючих обміняти старі купюри з-під груші на нові.
Закон переходу кількісних змін у якісні ніхто не відміняв.
І Приват цьому не виняток.

Іншими словами, інколи "краще жувати, ніж говорити"!
Як же ці блогери задовбали, за публікацію локацій нашої військової техніки і траєкторій польоту снарядів (ракет) тепер судять, шкода що цей не підпадає. Зловити би його нам...


думаю , він непогано заробив з монетизації на майже 1 млн переглядів, а те, що приват прикрив схему йому не дуже принципиво, адже своє він заробив .....
bems654556
 
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