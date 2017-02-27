|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 чер, 2023 12:41
Yuri_61
побегал по обменкам. была сотка 2001 и 1996 потертые.
В одной сказали поменяют с комиссией 20 проц..
Во второй совсем отказались, но посоветовали в банк, сказали что 1996 выводятся с оборота (принимают от 1999).
В третьей без вопросов обменяли, сказали что это всё разводняк.
-
timbraidmail
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 25.11.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 чер, 2023 13:09
timbraidmail написав:Yuri_61
побегал по обменкам. была сотка 2001 и 1996 потертые.
В одной сказали поменяют с комиссией 20 проц..
Во второй совсем отказались, но посоветовали в банк, сказали что 1996 выводятся с оборота (принимают от 1999).
В третьей без вопросов обменяли, сказали что это всё разводняк.
То еще у вас по-божески. У нас вообще "цирк на дроті":
1. синие принимают по цене, что на табло
2. белые с 2006 года тоже, но уже начинают носом крутить
3. за белые с 2003 уже начинают мозг выносить "на 30 копеек дешевле"
4. белые с 2001 "не возьмем" или "на 50 копеек дешевле"
5. до 2001 "это старые, по 36 возьмем"
6. белые 1996 - надо искать где возьмут, иначе по 25-30 грн предлагают
И это всё за купюры в идеальном или почти идеальном состоянии! А если нет, там как на базаре начинаются торги, за сколько договоримся...
-
yuri_m
-
-
- Повідомлень: 1132
- З нами з: 25.11.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 828 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 03 чер, 2023 13:16
yuri_m написав:
1. синие принимают по цене, что на табло
2. белые с 2006 года тоже, но уже начинают носом крутить
3. за белые с 2003 уже начинают мозг выносить "на 30 копеек дешевле"
4. белые с 2001 "не возьмем" или "на 50 копеек дешевле"
5. до 2001 "это старые, по 36 возьмем"
6. белые 1996 - надо искать где возьмут, иначе по 25-30 грн предлагают
И это всё за купюры в идеальном или почти идеальном состоянии! А если нет, там как на базаре начинаются торги, за сколько договоримся...
що поробиш, окрім лише деяких країн у світі - USD це лише товар. І зовнішній вид товару багато що значить.
Хоча колись одна касир мені сказала: що ти придивляєшся до євро - ти що, їх на ялинку зібрався вішати?
А взагалі то, долари 2006 року випуску, вважаю, що це ще нові долари. І проблем з ними не повинно бути мінімум ще років п"ять а то й більше (в Україні маю на увазі). Так як сині 100 дол. банкноти вперше я купив в 2015 році. А до цього часу їх мабуть не завезли ще в Україну.
Хоча дизайн синіх банкнот був розроблений в 2009 році, але кілька років в США відпрацьовували технологію їх виготовлення (багато браку було в перших серіях випуску).
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2520
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 317 раз.
- Подякували: 420 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 03 чер, 2023 13:29
У вас это где?
Если не ошибаюсь, про эти синие с лентой раньше говорили они не очень, лента отваливается.
Так какие выводы можно сделать? Придумали пугалки чтобы доллар у людей вытащить по низкому курсу?
-
timbraidmail
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 25.11.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 чер, 2023 14:55
Не полінуюся написати вкотре.
Причина "популярності" "синіх" соток - зручність перевірки при розрахунках "з рук в руки" (чим дописувачі, які піднімають цю тему, мабуть, не займалися).
Такі сотки [поки] не підробляють, грибок видно неозброєним оком, випраність/моченість/зношеність видно краще.
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 1751
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 495 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 чер, 2023 19:09
centurionus
та всем займалися, каждый новый "выпуск" вызывает оживлённое обсуждение - молиться на на эту бумагу ещё не пробовали? патом будут брать и старые и новые, и голубые в крапинку - как детей разводят...
с такой тенденцией скоро начнём на зуб пробовать золотые монеты - это однозначно шаг взад, несмотря на всю неопределённость сит.
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7159
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6177 раз.
- Подякували: 961 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 03 чер, 2023 22:29
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 956
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 5539 раз.
- Подякували: 1135 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 03 чер, 2023 23:30
Игорь
а шо, были сомнения?
прикольный сериал "триггер" - убить время...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7159
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6177 раз.
- Подякували: 961 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32744
|36074421
|
Суб 03 чер, 2023 21:56
чик
|
|1796
|12856428
|
Чет 01 чер, 2023 14:13
Zebra
|
|7975
|22901338
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|