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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10548105491055010551
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 12:41

Yuri_61
побегал по обменкам. была сотка 2001 и 1996 потертые.
В одной сказали поменяют с комиссией 20 проц..
Во второй совсем отказались, но посоветовали в банк, сказали что 1996 выводятся с оборота (принимают от 1999).
В третьей без вопросов обменяли, сказали что это всё разводняк.
timbraidmail
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 13:09

  timbraidmail написав:Yuri_61
побегал по обменкам. была сотка 2001 и 1996 потертые.
В одной сказали поменяют с комиссией 20 проц..
Во второй совсем отказались, но посоветовали в банк, сказали что 1996 выводятся с оборота (принимают от 1999).
В третьей без вопросов обменяли, сказали что это всё разводняк.

То еще у вас по-божески. У нас вообще "цирк на дроті":
1. синие принимают по цене, что на табло
2. белые с 2006 года тоже, но уже начинают носом крутить
3. за белые с 2003 уже начинают мозг выносить "на 30 копеек дешевле"
4. белые с 2001 "не возьмем" или "на 50 копеек дешевле"
5. до 2001 "это старые, по 36 возьмем"
6. белые 1996 - надо искать где возьмут, иначе по 25-30 грн предлагают

И это всё за купюры в идеальном или почти идеальном состоянии! А если нет, там как на базаре начинаются торги, за сколько договоримся...
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 13:16

  yuri_m написав:1. синие принимают по цене, что на табло
2. белые с 2006 года тоже, но уже начинают носом крутить
3. за белые с 2003 уже начинают мозг выносить "на 30 копеек дешевле"
4. белые с 2001 "не возьмем" или "на 50 копеек дешевле"
5. до 2001 "это старые, по 36 возьмем"
6. белые 1996 - надо искать где возьмут, иначе по 25-30 грн предлагают

И это всё за купюры в идеальном или почти идеальном состоянии! А если нет, там как на базаре начинаются торги, за сколько договоримся...


що поробиш, окрім лише деяких країн у світі - USD це лише товар. І зовнішній вид товару багато що значить.
Хоча колись одна касир мені сказала: що ти придивляєшся до євро - ти що, їх на ялинку зібрався вішати?
А взагалі то, долари 2006 року випуску, вважаю, що це ще нові долари. І проблем з ними не повинно бути мінімум ще років п"ять а то й більше (в Україні маю на увазі). Так як сині 100 дол. банкноти вперше я купив в 2015 році. А до цього часу їх мабуть не завезли ще в Україну.
Хоча дизайн синіх банкнот був розроблений в 2009 році, але кілька років в США відпрацьовували технологію їх виготовлення (багато браку було в перших серіях випуску).
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 13:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

У вас это где?
Если не ошибаюсь, про эти синие с лентой раньше говорили они не очень, лента отваливается.
Так какие выводы можно сделать? Придумали пугалки чтобы доллар у людей вытащить по низкому курсу?
timbraidmail
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 14:55

Не полінуюся написати вкотре.
Причина "популярності" "синіх" соток - зручність перевірки при розрахунках "з рук в руки" (чим дописувачі, які піднімають цю тему, мабуть, не займалися).
Такі сотки [поки] не підробляють, грибок видно неозброєним оком, випраність/моченість/зношеність видно краще.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 19:09

centurionus
та всем займалися, каждый новый "выпуск" вызывает оживлённое обсуждение - молиться на на эту бумагу ещё не пробовали? патом будут брать и старые и новые, и голубые в крапинку - как детей разводят...
с такой тенденцией скоро начнём на зуб пробовать золотые монеты - это однозначно шаг взад, несмотря на всю неопределённость сит.
чик
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 22:29

Зображення
Подписал, выдыхаем :)
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/legislation/2023/06/03/press-release-bills-signed-h-r-346-h-r-3746/
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 23:30

Игорь
а шо, были сомнения?
прикольный сериал "триггер" - убить время...
чик
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