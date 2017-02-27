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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 чер, 2023 12:53
elron написав:
поедет в Таиланд, у меня лежит несколько десятков тысяч рублей. Не будет проблем на таможне, если она их возьмёт с собой?
Микола Тищенко допомiг би, вiн спецiалiст з цього питання, володiє найдостовiрнiшою та найактуальнiшою iнформацiєю на пiдставi власного досвiду 😉
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Додано: Нед 04 чер, 2023 13:57
elron написав:
девушка поедет в Таиланд, у меня лежит несколько десятков тысяч рублей.
А може не дєвушка а мальчік? А може не в Таїланд а в Тамбов?
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Додано: Нед 04 чер, 2023 16:27
Хочу принести свої вибачення: взимку помилявся з прогнозуванням курсу і писав тут, що вже до кінця червня НБУ підніме оф курс до 42...
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 04 чер, 2023 16:34
Дюрі-бачі написав:
Хочу принести свої вибачення: взимку помилявся з прогнозуванням курсу і писав тут, що вже до кінця червня НБУ підніме оф курс до 42...
Зимой все ошибались, многие думали про курс 42 и выше. Реально началось, что то просматриваться к лету, только в начале апреля. И то многие не верили в 37. Думали 38 - это придел. Сегодня не удивимся и 36,85 на июнь - июль.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 04 чер, 2023 16:37
Игорь Алексеевич Межа - це 36,56
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 04 чер, 2023 16:50
Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич
Межа - це 36,56
Это на сегодня, а что будет завтра??? НБУ про плавающий уже не раз писал. А вот когда он будет???
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 04 чер, 2023 17:15
Игорь Алексеевич написав: Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич
Межа - це 36,56
Это на сегодня, а что будет завтра??? НБУ про плавающий уже не раз писал. А вот когда он будет???
Завтра мы увидем то, что никогда не видели.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 17:38
Игорь Алексеевич написав: Дюрі-бачі написав:
Хочу принести свої вибачення: взимку помилявся з прогнозуванням курсу і писав тут, що вже до кінця червня НБУ підніме оф курс до 42...
Зимой все ошибались, многие думали про курс 42 и выше. Реально началось, что то просматриваться к лету, только в начале апреля. И то многие не верили в 37. Думали 38 - это придел. Сегодня не удивимся и 36,85 на июнь - июль.
а всю валюту сдать и на депозит на 12м...18м по 18%...20%? или стрёмно?
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